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5歲女童幼兒園遭性侵！3男學生拿吸管插下體...鮮血直流

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▲▼「叔叔摸我尿尿的地方」女童焦慮狂脫芭比娃娃衣服　媽檢查驚見下體紅腫。（圖／示意圖／pixabay）

幼稚園竟傳出性侵事件。（圖／示意圖／pixabay）

國際中心／綜合報導

泰國烏汶府傳出一起人神共憤的性侵案！一名就讀幼稚園的5歲女童，去年12月時遭到2名同班男同學和1名國小2年級男學生，拿吸管等物插入下體，導致其陰道流血重傷。如今判決出爐，雖然檢驗結果證實為性侵，但由於該3名犯案者年齡皆未滿10歲，所以不用受罰，此判決一出立即引發網友大聲撻伐。

據Spring News報導，在判決出爐後，女童的祖父昨（5）日於臉書《恢復社會正義》粉專發文表示，此事件發生於去（2018）年12月20日，當天在家中浴室發現孫女虛弱地躺在地上，陰道正在流血、兩腿上也殘留血絲。之後詢問女童及向學校詢問後才知道，孫女竟是遭到2名同班同學以及一名國小男學生性侵，他們不僅用吸管、中指大小的蛇或類似蛇的器官伸進女童陰道，抽出時還流出大量鮮血。

▲▼吸管。（圖／免費圖庫pxhere）

▲女童慘遭男同學用吸管等物插入下體。（圖／免費圖庫pxhere）

女童表示，事發當天她吃完午餐要去上廁所，看到2名同班同學和1名同校的國小2年級男學生躲在廁所門口大樹旁，女童一開門出來就被他們推了回去，對她施以性侵。事後女童正常回到教室上課，也並未向老師告知遭性侵一事。 

家長知情後立刻報案，但學校卻撇清所有責任，表示校方已經採取很好的安全措施，不可能會發生這樣的事，最後甚至反控女童家屬毀謗學校聲譽、誣陷男學生以及詐財。

▲▼女童遭性侵，祖父發文控訴（圖／翻攝自Facebook／恢復社會正義）

▲受害女童的祖父發文控訴。（圖／翻攝自Facebook／恢復社會正義）

報導中指出，女童家屬最後收集大量醫檢證明，校方只好認錯，並以賠償1萬泰銖（約新台幣1萬644元）當作封口費，希望女童家屬不要像任何單位透漏此事，以免學校的所有資金被壟斷。

女童祖父後來在今年4月前往烏汶府司法局報案，但律師透漏，雖然女童遭性侵的事情屬實，不過因為這3名犯案者的年齡皆不到10歲，所以無需受刑。如今事件已發生半年多，女童的學校以及肇事者的家長從來沒過問，或是提供過任何幫助和補償，女童的祖父無奈之下只好上網討回公道。

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關鍵字：泰國,幼兒園,性侵,東南亞要聞

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