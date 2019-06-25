政見會／韓國瑜警告獨立就是戰爭：請大家支持台灣優先

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」25日晚間在高雄登場，主題為憲政、外交、兩岸、國安。國民黨初選參選人韓國瑜在第三輪抽問被問及「憲政題」時警告，沒有台灣獨立，獨立就是戰爭，全部支持「台灣優先」，全力支持中華民國，不能讓民進黨用繼續政治幻術來騙我們。

「國政願景電視發表會」第三輪由主持人沈春華現場抽題進行提問，第二個抽中的題目為「憲政題」：「總統應遵守憲法、貫徹憲政，但蔡英文總統就任以來，違憲亂政、卸責濫權，甚至廣設東廠等違憲機關。請問如果您當選中華民國總統，您覺得應如何導正目前違憲亂政的情況？」

對此，韓國瑜指出，台灣憲政為什麼會混亂？因為很多總統誤以為可以把手伸到行政院，伸到政策跟人事，而忽略了行政院在七次修憲後仍然是中華民國最高行政機關，對立法院負責，他批評民進黨執政這三年多，大量設立違法、違憲的機關，使今天的憲政非常混亂。

韓國瑜指出，他這半年來一直問總統蔡英文三個問題，「我感覺她在實施三不主義，第一，她不愛中華民國；第二，不要九二共識；第三，不要台灣獨立，請問總統到底要把台灣、中華民過帶到哪裡去？」整整六個月從來沒有看到蔡英文表述過，相信她講不出來。

韓國瑜還說，民進黨最對不起三種選民，第一，是看到國民黨不投票；第二，支持台灣獨立；第三，希望台灣過好日子 ，而民進黨最對不起第三種選民，因為士農工商各行各業的確過得苦不堪言，民進黨也一直在實施意識形態的幻術，就是台灣獨立，但大錯特錯，「沒有台灣獨立，獨立就是戰爭」，人類戰爭史上非常清楚戰爭會造成大量的傷亡，否則蔡政府在立法院過半為什麼不獨立？

韓國瑜喊話，台灣2300萬人腦筋要清楚，希望民進黨的支持者不要再被騙了，「我們全部支持台灣優先，全力支持中華民國，不能讓民進黨用繼續政治幻術來騙我們，支持中華民國，熱愛台灣，熱愛民主。」

▲國民黨政見會-韓國瑜。（圖／翻攝TVBS直播）

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