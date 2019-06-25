18名落跑空服員「記曠職」　長榮「愛與包容」呼喊其他人快回家

▲長榮航空空服員罷工進入第六天，陸續有空服員想回去執勤。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工進入第六天，陸續有空服員想回去執勤。長榮航空下午召開記者會表示，目前已陸續收到百餘份委託書，將持續協助空服員拿回三寶。另外，針對20日當天有18名空服員在飛機起飛前突然罷工，長榮直言，目前已記曠職待事後調查。

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針對20日18名空服員在飛機起飛前突然罷工，長榮空服本部副協理馮美莉說明，因為當天工會是宣布20日下午4點開始罷工，是4點以後報到勤務，但航班722的報到時間是在罷工前，並不在宣布罷工範圍，所以這些空服員是在執勤途中擅離職守，所以目前是記曠職等待後續調查。

▲長榮空服本部副協理馮美莉。（圖／記者季相儒攝，下同）

除了18名空服員之外，外界也憂心若未來勞資雙方達成協議，空服員是否會被公司秋後算賬，甚至是被其他員工霸凌？對此，長榮法保室副總經理許惠森表示，至少還有1,8000的員工還在崗位上服勤，公司主管和員工都會用心去接納大家，公司所有同仁都是空服員最大的後盾，更不會容忍霸凌情事。

長榮表示，有些空服員罷工後發現工會給的訊息太過片面，想要回到工作崗位上，公司會用「最大的愛與包容來協助」，也相信所有的員工主管都會用這樣的心來接納他們。

另外，目前取回三寶爭議未解，長榮航空發言人陳耀銘表示，很多空服員在罷工幾日後，都表態想要回家執勤，但礙於工會壓力不敢自己去拿，所以填了委託書請公司去拿，根據護照條例32條，非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者，長榮航空也將協助空服員向地方分局報案，希望工會尊重空服員的工作權。

▲長榮航空發言人陳耀銘。



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