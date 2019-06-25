快訊／近百位空服員想歸隊！工會拒還三寶　長榮：會協助報案

▲長榮航空空服員罷工至今已第六天。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工至今已第六天，勞資雙方仍未達成共識，近日公司協助空服員取回三寶遭拒，長榮航空也在今（25）日下午召開記者會表示，將依照空服員本人意願，協助空服員按照護照條例32條，向地方分局報案。

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桃園市空服員職業工會在20日宣布下午4時開始罷工，長榮空服員罷工至今已超過118小時，長榮發言人陳耀銘在23日下午5時就已協同律師帶著空服員委託書想取回「三寶」（員工證、護照及台胞證），這兩天陸續又發生空服員本人想親自取回三寶遭拒。

長榮航空空服本部副協理馮美莉表示，昨日出面要取回三寶的空服員，在罷工第一天就把三寶繳給工會，但21日晚上就已連絡工會想要取回，也親自過去，不過工會幹部表示，需要出示出國證明才能領回。在22、23日，該員工也持續聯絡工會表達想要取回護照的意願，但遭各種理由拖延。24日她打給A幹部、B幹部，最後才由C幹部回覆，並約定在桃園某教會填寫申請單，但等到她依約到場後，當天卻仍拿不回來。

長榮航空轉達，該名組員的配偶很憤怒，更直接跟工會幹部表明，即使三寶放在屏東，他也願意現在跟工會一起去取回，但直到現在仍無法。

長榮航空發言人陳耀銘表示，公司很好奇，組員的護照到底放在哪？委託書不能拿、連本人過去也不能拿，為什麼工會好像比法院還大？23日公司就已在律師陪同下找工會取回了，到今天25日，也已經過了2天，也還是沒拿到。

▲▼長榮說明目前爭議跟處理進度。（圖／記者季相儒攝）

陳耀銘說，很多空服員在罷工幾日後，都表態想要回家執勤，但礙於工會壓力不敢自己去拿，所以填了委託書請公司去拿，委託書是經過桃園地方法院民間公證人公證的，是合法的程序，完全不能造假的。

陳耀銘強調，根據護照條例32條，非法扣留他人護照，足以生損害於公眾或他人者，長榮航空將協助空服員向地方分局報案，也呼籲桃空職工會尊重回來執勤空服員的工作權。

針對三寶返還爭議，工會常務理事李瀅稍早則表示，根據目前工會得到的資訊，想退出罷工活動的空服數量僅有「個位數」，但詳細數字仍無法確定。她指出，由於工會收到三寶一律交由保全公司放入保險庫內保管，若要取回證件，須由工會先接受空服員親赴現場申請，並簽立委託書，辨別身分真偽後，才能到庫內取出。

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