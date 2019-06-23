玩台南！　台南品牌持續發燒　再登日本時尚雜誌

▲繼型男設計生活雜誌「PEN」以神農街為封面介紹台南不過半個月，台南再登上日流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

繼型男設計生活雜誌「PEN」以神農街為封面介紹台南不過半個月，6月20日日本又一流行時尚雜誌「madame FIGARO japon」以多達18頁篇幅，深入介紹台南巷弄、老屋、美食、景點，顯見台南品牌已成功立足日本市場，越來越多的日本人愛上台南，也越來越懂得怎麼玩台南。

「madame FIGARO japon」是法國知名流行雜誌FIGARO的日本版，為每月20日發行的月刊，每期發行量7萬3千本，因深度介紹流行服飾、旅行、藝術、家飾等主題而廣受日本年輕女性讀者好評。本月20日發行的2019年8月號特別將介紹重點，從以往的古蹟景點轉移到老街巷弄的悠閒氣氛、老屋民宿、小店特色美食、各式精美雜貨等，尤其這期FIGARO雜誌還專文詳細介紹台南玉井芒果及東山咖啡公路景點美食，顯示日本不只知道台南好，還逐漸發現台南的多面向與可能性。

市府表示，農業局每年參加東京食品展，農特產「台南尚青」品牌已逐漸打出知名度，且每年夏天透過國際芒果節、赴日行銷芒果的努力之下，夏天到台南旅遊、品嚐鋪滿愛文芒果的刨冰已是日本觀光客的定番行程，加上觀光旅遊局也配合日本觀光客旅遊習慣，持續針對旅客不同需求製作旅遊手冊，例如女子輕旅行、日式老屋懷舊之旅等，讓日客來台南的玩法越來越豐富，相信透過「madame FIGARO japon」此次大篇幅報導，台南的日本觀光客人數將會持續攀升。