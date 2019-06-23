靈鷲山開山36周年捐500住警器　侯友宜致贈「普利十方」匾額

▲ 靈鷲山開山36周年捐500住警器，侯友宜贈「普利十方」匾額。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山開山36周年，23日新北市長侯友宜前往貢寮區聖山寺參與慶典，廟方並捐贈500顆住宅用火災警報器（住警器）給市府，侯友宜特別致贈無生道場與聖山寺「普利十方」匾額2面，隨後侯友宜至金佛殿參拜「平安、圓滿、成功」金佛，祈求全民平安無災、諸事圓滿。

侯友宜表示，靈鷲山在心道法師的帶領下，致力弘揚正信佛法，不僅長期提供弱勢救濟服務，也積極關心地方災防，連續3年捐贈住宅用火災警報器，維護住家安全。特別致贈無生道場與聖山寺「普利十方」匾額2面，感謝靈鷲山以佛法精神幫助弱勢，照顧地方民眾。

靈鷲山佛教教團表示，今年靈鷲山開山慶典以「匯聚萬緣，共建華嚴」為主軸，舉辦精進朝山、聖山巡禮、普門品共修暨佛前大供及和平聖山市集等系列活動。23日清晨6時，近千位信眾九步ㄧ跪進行「精進朝山」，體驗心道法師開山的實修苦行精神，而「聖山巡禮」活動中，廟方也開放心道法師閉關的「十一面觀音道場」供民眾參訪，讓民眾體驗觀音道場的慈悲願力與禪修宗風。

此外，今日聖山寺金佛殿廣場設有「和平聖山環保市集」攤位，讓民眾體驗健康蔬食，上午並發送法師加持過的「瓦煎燒」3000份，讓信眾吃平安。即日起至6月30日止，民眾也可自備環保杯，至開山聖殿結緣「百萬大悲咒法水」，禮拜吉祥臥佛。

民政局長柯慶忠表示，佛教聖地福隆靈鷲山名列臺灣宗教百景，是新北市的績優宗教團體。上院無生道場依山傍水好風光，下院聖山寺金佛加持，最高點「十一面觀音道場」還可以俯看廣闊無際的太平洋，歡迎在地鄉親及中外遊客一起來體驗宗教文化之旅。