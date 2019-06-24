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特色烘培產品徵件起跑　新北邀各路高手踴躍報名

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▲ 特色烘培產品徵件起跑 新北邀各路高手踴躍報名。（圖／新北市經發局提供）

▲ 特色烘培產品徵件起跑，新北邀各路高手踴躍報名。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

首屆新北特色烘培產品比賽正式開跑，報名時間從即日起至7月27日止，募集使用在地食材、外型獨特等具有新北特色之各種糕餅點心，無論是中式糕餅、異國點心，都有機會獲得殊榮，成為新北特色烘培產品，歡迎各路高手踴躍報名。

新北市政府顧問張峯源表示，配合中央地方創生政策，將從「特色挖掘」、「人才培育」、「品牌創造」及「通路拓展」4個面向，協助糕餅傳統產業轉型。經由本次比賽評比項目，將挖掘出新北市地瓜、茶、筍、馬告、海產等豐饒物產，及原住民、滇、緬、泰等多元種族文化等地方特色。

▲ 特色烘培產品徵件起跑 新北邀各路高手踴躍報名。（圖／新北市經發局提供）

張峯源說，藉由辦理電商、多元支付及在地食材運用等課程，協助產業商業型態改變及青年接班，後續更將透過展售會及電商平台等方式拓展通路，並強化民眾心中的「新北特色品牌」，希望促進糕餅產業轉型升級，帶動新北糕餅產業蓬勃發展。

新北市糕餅商業同業公會理事長吳永茂表示，為讓比賽產品更加多元以提升同業間交流，首屆新北特色烘培產品比賽，以創意為核心，鼓勵運用在地食材結合各族群之烘焙技法，透過專業委員與美食愛好者，評選出具有一星、二星與三星之新北特色烘培商品，共計30組，期待更多優質店家能夠共襄盛舉。

經發局表示，「2019新北市特色烘培產品比賽」徵件從即日起至7月26日止，業者可透過電子郵件或郵寄報名，凡商號、公司行號或工廠登記在新北市或有實體店面在新北市皆可報名參加。活動詳情請上新北市政府經濟發展局網站或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。

▲ 特色烘培產品徵件起跑 新北邀各路高手踴躍報名。（圖／新北市經發局提供）

▲ 特色烘培產品徵件起跑 新北邀各路高手踴躍報名。（圖／新北市經發局提供）

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關鍵字：新北,烘培,糕點,異國點心

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