新北文資再添一處！　金山「金包里慈護宮」列為歷史建築

▲ 金山「金包里慈護宮」約民國五Ｏ年代時期建築外觀。（圖／臉書粉專「慈母護金山」提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「金包里慈護宮」，創於清嘉14年（西元1809年）見證金山地區史發展，經市府古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群及文化景觀審議會決議，登錄為歷史建築。

文化局指出，「金包里慈護宮」2019年2月向市府申請登錄歷史建築，經依「文化資產保存法」相關規定，邀請文資審議委員現勘，並召開市府古蹟歷史建築紀念建築史蹟聚落建築群及文化景觀審議會，委員一致認為，「金包里慈護宮」見證金山地區史發展，且廟宇仍保有清同治12年（西元1873年）到日治昭和年間歷次修繕的構件，包括樑柱、對聯、題刻與牌匾均佳，具廟宇之藝術價值。

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文化局表示，金包里慈護宮位於新北市金山區，俗稱「金包里媽祖廟」，為北海岸地區媽祖信仰中心，於清嘉慶年間，漁民在野柳海岸海蝕岩洞，發現一尊約3吋媽祖神像，當地稱為「開基二媽」。

文化局說，二百多年來，金包里信徒，承襲先民留下的習俗，每年農曆4月舉行「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，這項具傳統文化祭典活動，已於2018年底登錄為新北市民俗，同時認定財團法人新北市金包里慈護宮擔任保存者，現廟宇正殿、三川殿登錄新北市歷史建築本體，讓慈護宮同時具備有形及無形文化資產雙重身份，為金山區增加文化觀光新亮點。

金包里媽祖－慈母護金山：https://www.facebook.com/Jinbaoli.Mazu/