恐嚇取財詐父25萬　逆子上酒店欠債聯友上演「苦肉計」

▲逆子上酒店欠債竟上演苦肉計騙老父。（圖／示意圖，無關本案 ）



突發中心／新北報導

新北市一名戴姓男子積欠酒店17萬元，竟找了周姓好友上演苦肉計，佯裝被周男押到父親的工地前，並稱因車禍撞壞別人車，不賠就會被押走，戴父信以為真替子償還25萬，但酒店業者不滿名義被冒用，要周男交出11萬元，周男不滿又打電話給戴父恐嚇「不拿出11萬元，就要請你吃子彈！」才被警方逮捕；心北地院依照詐欺恐嚇罪判戴男6月、周男8月徒刑。

戴姓男子2016年積欠酒店業者17萬，找了周姓友人幫忙，因為擔心家人不幫忙支付欠款，於是就由周男「押著」戴男到戴父新莊的工地前上演苦肉計，戴男佯稱因為跟他人借車時發生車禍，把別人車子撞壞了要賠，現自被人押來要錢，如果父親不幫忙他會被押走，或是有人會來圍工地。

戴父信以為真，擔憂兒子生命安全跟工地狀況，當天晚間就在板橋林家花園出口交25萬元給周男，並取得一張和解書。就在戴男償還完欠款後，酒店業者也得知他們籌錢的手法，並質疑倆人利用他的名義詐財，要周男交出11萬元才肯罷休，周男懼怕酒店背後的黑勢力只能屈服，但又想從肥羊戴父身上討回這一筆。

周男打電話給戴父恐嚇「如果今天5 點之前不拿出11萬元，就要請你吃子彈」等語，導致周父身心畏懼，隨即報警處哩，在警方指示下釣出周男將其逮捕，他才發現原來兒子也有策劃整起恐嚇取財案；新北地院審理後判戴男6月、周男則8月徒刑，得易科罰金。