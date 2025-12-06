　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

▲賴政府下令禁小紅書！FB詐騙多300倍卻沒事？是「必要之惡」還是「民主倒退」？（圖／合成圖）

▲賴政府下令禁小紅書！FB詐騙多300倍卻沒事？是「必要之惡」還是「民主倒退」？（圖／合成圖）

記者任以芳／綜合報導

台灣政府考量「資訊安全」及「反詐」為由封鎖大陸社群平台小紅書，引發台灣社會廣泛議論。大陸官媒《環球時報》發出社評指出，300多萬台灣用戶的日常生活與資訊來源一夜中斷，被批評是「政治性封網」，強調「封得住小紅書，封不住真相」。

《環球時報》以北平鋒發出社評，標題為「封得住小紅書，封不住真相」。該文稱，民進黨當局以「資訊安全」為由按下小紅書的封鎖鍵時，300多萬台灣民眾的日常突然斷了線。那些深夜刷到的大陸美食攻略、職場經驗分享、文化習俗解讀，那些幫大學畢業生規劃職業方向、讓年輕人緊跟流行趨勢的實用內容，一夜之間成了「違禁品」。

社評反問，「真的是小紅書『不安全』嗎？」民進黨不敢說的真相，藏在他們慌亂的藉口里，藏在台灣年輕人對真實世界的渴望中，更藏在台灣社會的持續覺醒中。

社評表示，民進黨當局嘴上喊著「反詐」「資安」，實則是毫不掩飾的惡意打壓。以「詐騙案」為由對一款來自大陸的社交平台下手，無視絕大多數台灣用戶使用小紅書來學習技能、分享生活、尋找靈感的正常需求。如此拙劣的理由，再次暴露民進黨當局「逢中必反」「綠能你不能」的真實面目，台灣網民對此無法接受。

社評稱，封鎖消息傳出後，台灣網民在各大平台留言批評民進黨「借口粗糙」，有人諷刺稱，「台灣電話詐欺最嚴重，怎麼不把電話禁掉？」也有留言指出，「常聽到臉書社團有人受騙，還真的沒聽過有人在小紅書上被詐騙。」甚至有網民嘲諷「改名小綠書是不是就安全了？」

▲▼小紅書。（圖／路透）

▲小紅書被認定涉訊息詐騙，禁止在台上架一年，民進黨被批評「活成自己最討厭的樣子」。（圖／路透）

社評舉例，不少台灣年輕人坦言，他們在小紅書上並非討論政治，而是透過日常內容認識大陸文化與同齡人生活，「我們只是想看資訊，也能交到大陸朋友。」

社評指出，民進黨長期灌輸「大陸落後」「兩岸對抗」敘事，但透過小紅書、93閱兵直播及各類影音內容，台灣青年看見大陸科技發展、社會風貌與同齡人的奮鬥日常，既形成對比，也撕開了民進黨認知框架。

社評強調，「民進黨當局封鎖小紅書的背後，反映其內部不安感正不斷加劇。」多年來，民進黨以「大陸落後」「兩岸對立」等叙事試圖塑造封閉認知，但隨著台灣民眾透過網路接觸真實資訊，這一框架正在鬆動。

社評表示，小紅書上大量呈現的大陸生活樣貌——創業故事、文化分享、城市面貌、科技應用等內容，讓台灣年輕人得以直接觀察並與大陸同齡人互動。台灣民眾表示，他們看到的是真誠回應、友善交流及蓬勃發展，與長期政治宣傳形成鮮明對比。

最後，社評指出，300多萬台灣用戶的失落，被視為民意訊號。民進黨可以封掉平台，卻封不住大陸發展現實、封不住兩岸民意往來，真相不會沈默，民意正在覺醒。當越來越多人看清民進黨政治操弄的本質，願意主動衝破信息牢籠，民進黨精心構建的謊言大廈終將崩塌，「要交流、要和平、要真相」的民意將愈加彰顯。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／AAA開演！　張員瑛嗲音中文開場
新莊BMW暴衝猛撞雙載機車！再衝美食廣場人群　2傷1命危
直擊／IU壓軸！　平口長裙驚艷現身
獨家直擊／朴寶劍繞場暖哭！　唯一藝人站起來給拍
直擊／白到發光！　舒華本人激瘦現身
23頁毀滅簡報！實況主遭爆「輪迴式性騷」：女生全裸也沒怎樣
獨家直擊／女王駕到！張員瑛絕美禮服登場　戒指突噴飛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

北大新發現！古代人1200年前擼是豹貓　唐代後從中亞傳入家貓

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

「斬殺中國殘傷兵真痛快」　日軍書信炫耀罪行！南京大屠殺新鐵證

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

北大新發現！古代人1200年前擼是豹貓　唐代後從中亞傳入家貓

美知名掃地機器人財務暴雷　內幕查出欠大陸代工廠超25億元

「斬殺中國殘傷兵真痛快」　日軍書信炫耀罪行！南京大屠殺新鐵證

流感排毒期3至7天！　小心「2類族群」康復拖更久

又失火？宏福苑災民10天2次驚魂　臨時屋警鈴大響虛驚一場　　　

用戶好驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」　出現自救潮刪個資

成都會晤畫下訪華溫度　陸學者：習近平與馬克宏再釋中法互信訊號

法總統大讚孫穎莎很厲害！　王楚欽模仿「中國功夫」逗樂馬克宏

直擊／羅志祥遭爆「秘婚30年經紀人」還有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

砍21分18籃板16助攻神獸級大三元　老鷹強森仍悲情吞敗

男談判掏長刀「背刺砍殺」　被害人嘆：已無仇恨...點頭給減刑

《慾望城市》莎曼珊4度結婚！嫁小15歲工程師男友　婚禮僅12人參加

嘉義游泳教練超噁！傳不雅訊息性騷女學生　手機搜出一堆裸照

最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

林佳龍午宴日台交流會長隅修三 盼台日加速推動簽署EPA

直擊／AAA開演！張員瑛嗲音中文開場：準備好了？李俊昊紳士拿水全被拍

美籍殺人分屍魔服刑「Catfish」辱獄警還吐口水　判無期再多1罪

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

【校園衝突案】賴瑞隆兒涉「校園霸凌3同學」！　陳其邁要求校方公正調查

大陸熱門新聞

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

中國3大航空：中日航線免費退票延長

解放軍在南海、台海集結？　陸外交部回應

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》 陸：能準確完整重申所述內容？

流感排毒期3至7天　「2類族群」拖更久　

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

馬克宏大讚孫穎莎「很厲害！」　

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

用戶驚嚇！攜程與柬埔寨合作「帶你去玩」

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

陸百貨巨頭「胖東來」極限招聘 開百萬年薪及60天帶薪假吸頂尖人才

更多熱門

相關新聞

Melody小紅書帶貨8hrs賣5380萬！趙露思私物秒爆單

Melody小紅書帶貨8hrs賣5380萬！趙露思私物秒爆單

內政部對「小紅書」App發布網際網路停止解析或限制接取命令，引發各界討論。事實上，小紅書帶貨力驚人，像是Melody、趙露思等藝人轉移陣地到小紅書直播帶貨，創下驚人業績。

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

黃國昌嗆問「臉書詐騙沒被禁？」　綠議員打臉：已被罰1500萬元

小紅書被封鎖　她點名另款App：是下一個？

小紅書被封鎖　她點名另款App：是下一個？

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝2關鍵

聲援小紅書「批台灣限制自由」　醫曝2關鍵

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

賴政府禁小紅書　蔣萬安酸：反中反到自己變成共產黨

關鍵字：

小紅書禁止

讀者迴響

熱門新聞

入冬最強寒氣侵台！低溫下探10度連凍4天

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

全台第3家「島語」12/29開幕

塑膠微粒在全身跑透透！醫師教3排毒方式

阿公阿嬤溜滑梯上演活春宮！分別遭拘役40、25日

他買交換禮物「小到看不清楚」　網驚：增值又實用

水產店老闆偷吃花店闆娘！自豪：入珠最大顆

24歲警遭撞命危　總統府：祈願一切平安

吃麵包搭「1飲品」」可有效控血糖！

中山變態男連抓8女屁股！光頭哥霸氣壓制

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

楓葉姐姐GG？抖音正式下令「嚴禁過度美顏」

曾為愛消失歌壇　51歲玉女歌手現蹤瑞士美成這樣！　

目睹鼎泰豐「大型雙標現場」震驚了　OL喊：下次講英文

更多

最夯影音

更多
遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退

遇客人也是GD粉直接開聊　聽可幫搶票2人驚訝後退
等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

等了快2年金孫終於回家！哭抱鹹粥嬤：以後會找正當工作

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

賴瑞隆兒子霸凌同學惹議　自責道歉：先動手就不對

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

男子報案稱自己遭綁架！警方急追30小時，靠一隻金蒼蠅找到遭埋屍體｜詐團活埋命案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面