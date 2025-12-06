陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

▲賴政府下令禁小紅書！FB詐騙多300倍卻沒事？是「必要之惡」還是「民主倒退」？（圖／合成圖）

記者任以芳／綜合報導

台灣政府考量「資訊安全」及「反詐」為由封鎖大陸社群平台小紅書，引發台灣社會廣泛議論。大陸官媒《環球時報》發出社評指出，300多萬台灣用戶的日常生活與資訊來源一夜中斷，被批評是「政治性封網」，強調「封得住小紅書，封不住真相」。

《環球時報》以北平鋒發出社評，標題為「封得住小紅書，封不住真相」。該文稱，民進黨當局以「資訊安全」為由按下小紅書的封鎖鍵時，300多萬台灣民眾的日常突然斷了線。那些深夜刷到的大陸美食攻略、職場經驗分享、文化習俗解讀，那些幫大學畢業生規劃職業方向、讓年輕人緊跟流行趨勢的實用內容，一夜之間成了「違禁品」。

社評反問，「真的是小紅書『不安全』嗎？」民進黨不敢說的真相，藏在他們慌亂的藉口里，藏在台灣年輕人對真實世界的渴望中，更藏在台灣社會的持續覺醒中。

社評表示，民進黨當局嘴上喊著「反詐」「資安」，實則是毫不掩飾的惡意打壓。以「詐騙案」為由對一款來自大陸的社交平台下手，無視絕大多數台灣用戶使用小紅書來學習技能、分享生活、尋找靈感的正常需求。如此拙劣的理由，再次暴露民進黨當局「逢中必反」「綠能你不能」的真實面目，台灣網民對此無法接受。

社評稱，封鎖消息傳出後，台灣網民在各大平台留言批評民進黨「借口粗糙」，有人諷刺稱，「台灣電話詐欺最嚴重，怎麼不把電話禁掉？」也有留言指出，「常聽到臉書社團有人受騙，還真的沒聽過有人在小紅書上被詐騙。」甚至有網民嘲諷「改名小綠書是不是就安全了？」

▲小紅書被認定涉訊息詐騙，禁止在台上架一年，民進黨被批評「活成自己最討厭的樣子」。（圖／路透）

社評舉例，不少台灣年輕人坦言，他們在小紅書上並非討論政治，而是透過日常內容認識大陸文化與同齡人生活，「我們只是想看資訊，也能交到大陸朋友。」

社評指出，民進黨長期灌輸「大陸落後」「兩岸對抗」敘事，但透過小紅書、93閱兵直播及各類影音內容，台灣青年看見大陸科技發展、社會風貌與同齡人的奮鬥日常，既形成對比，也撕開了民進黨認知框架。

社評強調，「民進黨當局封鎖小紅書的背後，反映其內部不安感正不斷加劇。」多年來，民進黨以「大陸落後」「兩岸對立」等叙事試圖塑造封閉認知，但隨著台灣民眾透過網路接觸真實資訊，這一框架正在鬆動。

社評表示，小紅書上大量呈現的大陸生活樣貌——創業故事、文化分享、城市面貌、科技應用等內容，讓台灣年輕人得以直接觀察並與大陸同齡人互動。台灣民眾表示，他們看到的是真誠回應、友善交流及蓬勃發展，與長期政治宣傳形成鮮明對比。

最後，社評指出，300多萬台灣用戶的失落，被視為民意訊號。民進黨可以封掉平台，卻封不住大陸發展現實、封不住兩岸民意往來，真相不會沈默，民意正在覺醒。當越來越多人看清民進黨政治操弄的本質，願意主動衝破信息牢籠，民進黨精心構建的謊言大廈終將崩塌，「要交流、要和平、要真相」的民意將愈加彰顯。