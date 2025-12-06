47年前老版人民幣「1元女孩」是她

▲ 舊版一元人民幣的侗族女孩被找到 ，現在已經65歲。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸第四套人民幣1元紙幣上那位側身凝望的侗族少女被找到了！現年65歲石奶引依然住在貴州從江慶雲鎮寨錦村。回憶16歲時趕集被畫家相中，成為大陸貨幣史上最熟悉卻最神秘的面孔之一，這段47年前的意外緣分近期曝光，引發網友熱烈討論，「原來紙幣女孩是真人，就在我們現實世界裡！」

綜合陸媒報導，老版1元人民幣上的侗族女孩近況被發現，來自貴州從江縣的村民「石奶引」，當年16歲跟同伴去趕集時，被負責設計第四版人民幣頭像設計師侯一民老師發現，機緣巧合成為了第四版人民幣一元幣的侗族頭像。

據了解，石奶引出生於1961年，原名石婢學，是寨子裡公認的「寨花」。少年時期，她留著飄逸長髮、活潑健康，是侗寨裡亮眼的存在。

1978年，一次去洛香趕集時，一名陌生男子輕拉住她衣角，示意她側身站好，再拿起畫筆快速素描。那時她并不知道，自己正在成為日後一元人民幣上侗族形象的原型。

更戲劇性的是，直到2010年、49歲那年石奶引才知道這件事。消息曝光後，村民和網友都驚呼，「天天見的一元，居然是她！」

▲舊版一元人民幣侗族女孩，直到49歲那年才知道自己肖像被參考做成紙幣。（圖／翻攝 百度）

據了解，一元紙幣人物設計出自名畫家侯一民。他曾深入大西南3年，走訪雲南、貴州、廣西、四川等少數民族地區，汲取人物形象與文化元素。回到北京僅數月便完成第四套人民幣設計，其中一元紙幣人物象徵侗族與瑤族文化，石奶引正是侗族女孩原型之一。

相關報導曝光後，網友紛紛留言，「童年回憶終於有臉了」「沒想到是真人，而且還在過著日常生活」。更有人注意到石奶引依然擁有黑亮秀髮、氣色極佳，直呼「太羨慕」。

石奶引的故事引起共鳴，是因為她是許多人生活中最熟悉卻最陌生的「面孔」，代表大陸一代人記憶的小小紙幣，背後竟藏著一段普通少女的青春。如今65歲的她仍過著樸實生活，對於自己成為象徵性人物一事，依然語氣平淡，只說那是命運的一次巧遇。

47年前的匆匆一筆素描，成為人民幣上永恆影像。原來，那個我們再熟悉不過的一元女孩，從未離開，她一直在侗寨裡笑著生活。

