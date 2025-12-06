劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

記者任以芳／綜合報導

2025 愛奇藝尖叫之夜於今晚（6）日在澳門登場，大陸超百位影視、綜藝、音樂領域的明星藝人及行業嘉賓齊聚。其中，大陸知名歌手演員劉宇寧憑藉《書卷一夢》南珩角色出席走紅毯和演出。昨5日晚間他驚喜出現在粉絲應援攤位，親自停留拍照，一身輕鬆裝扮超有「男友感」，讓粉絲驚喜又心動。

走過11年頭，2025愛奇藝尖叫之夜今6日在澳門登場，大陸超過百位影視、綜藝與音樂領域的藝人齊聚。其中，人氣歌手與演員劉宇寧確定現身澳門銀河綜藝館，引發粉絲熱烈關注。

▲劉宇寧參加2025尖叫之夜，素顏去粉絲應援攤位拍照，輕鬆打扮超有「男友感」。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博官方帳號）

「劉宇寧工作LYN室」微博帳號也釋出昨5日晚間，劉宇寧與團隊通工作人員抵達澳門，一身素顏輕鬆裝扮，遇到守候粉絲大喊，「老大，攤位在這邊。」劉宇寧馬上二話不說，馬上掉頭轉回去。

根據網路釋出畫面，劉宇寧相當「寵粉」，自己走到攤位面前拍照，大方讓粉絲拍照，還與自己人形立牌「南珩」留下紀念照，一旁粉絲也很有秩序拍照。劉宇寧停留一段時間才離開，讓粉絲相當窩心。

還有照片釋出，昨晚劉宇寧在澳門街頭超帥LOOK，戴黑框眼鏡，一身黑色輕鬆打扮，頭戴黑色毛線帽，穿著黑色休閒衣搭配牛仔褲，不少粉絲留言說，「超級有男友感即視感」。

據了解，劉宇寧這次攜帶新劇《書卷一夢》亮相活動紅毯及舞台，該劇在2025年第三季度以全網長劇播放量第四的成績成為黑馬，並在海內外獲得高度口碑；劉宇寧飾演的南珩／離十六一角憑立體設定圈粉無數，被視為年度劇王代表人物，也讓他在尖叫之夜的出席備受期待。

▼ 劉宇寧飾演《書卷一夢》南珩角色破愛奇藝熱度值七億，成為第一人 。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博官方帳號）

▲ 劉宇寧參加2025尖叫之夜彩排畫面。（圖／翻攝 劉宇寧LYN工作室微博官方帳號）

日前，劉宇寧在2日直播時也透露，自己會出席2025年愛奇藝尖叫之夜，並且說這次參與就是《書卷一夢》給的底氣。回顧該劇從2024年5月3日開機到大結局，劉宇寧再次創造大陸域娛樂奇跡，他的角色熱度突破了7億，播放量更是超越了9億，成為當時話題的焦點。

回顧2024年，劉宇寧曾以國風造型與折扇亮相尖叫之夜舞台，去年以7分鐘個人串燒《尋一個你》《奉上》展現跨界成長，今年將會演出《長風遙》

不少娛樂平台預測，他有望衝擊本屆「尖叫男神」稱號，若能奪獎將成為其演藝事業重要里程碑。粉絲們早早應援喊話：「澳門見，等他發光。」

2025愛奇藝尖叫之夜今6日活動當天下午15時尖叫紅毯率先拉開帷幕，百位明星藝人、行業嘉賓、VIP會員將亮相紅毯與粉絲互動；晚間19時尖叫榮譽盛典正式開始，綜藝單元、電影單元、海外單元、戲劇單元、尖叫單元、致敬單元共六大單元的數十項重磅榮譽將逐一揭曉。盛典還將有影視OST聯唱、爆款劇組同台、熱門影視CP合體等特色舞台表演，帶領觀眾重溫2025年值得回憶的文娛熱點。