FedEx退回華為手機：因美「實體清單」　隔天秒道歉認錯誤

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

美國雜誌PC Magazine首席分析師塞根（Sascha Segan）21日在推特發文，該公司一部本應從倫敦寄往美國的華為P30 Pro手機被聯邦快遞（FedEx）退回，原本他所得到的答覆是，由於美方將華為及其子公司列入「實體清單」，因此不接受華為的投遞，但22日對方說法又變成手機是被「錯誤地退回」。

Sascha Segan於21日在推特發文指出，「這真是太荒唐了！我們的英國作者想把他的華為P30（Pro）寄給我們，以便讓我可以進行一些測評。這並不是一部新手機，而是我們原本就有的手機，屬於我們公司，只是在辦公室之間寄送。但這種事還是發生了。」在他配的圖中，退件的原因是「美國與華為和中國政府之間的事務」。

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something - not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices - and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6 — Sascha Segan (@saschasegan) 2019年6月21日

觀察者網報導，一名Parcelforce的客服通過推特告訴寄送華為手機的作者亞當·斯密斯（Adam Smith），「根據（聯邦快遞）提供的信息，由於美國政府與華為之間的問題，他們（聯邦快遞）不接受任何該品牌的產品。」之後又有客服向他表示，「按照我的理解，為了確保我們的合規性，目前我們不接受向任何華為上述實體的投遞。」

PC Magazine22日在官網上登出道歉，「討論中的包裹是被錯誤地退還給發件人，我們為此道歉。作為一家每天運輸量達1500萬件的全球性企業，我們致力於遵守所有規則和規律，並遵從變化中的美國監管政策，減少客戶受到的衝擊。」