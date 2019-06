FedEx退回華為手機：因美「實體清單」　隔天秒道歉認錯誤

▲華為。(圖/記者邱倢芯攝)

記者馬叔安/綜合報導

美國雜誌PC Magazine首席分析師塞根(Sascha Segan)21日在推特發文,該公司一部本應從倫敦寄往美國的華為P30 Pro手機被聯邦快遞(FedEx)退回,原本他所得到的答覆是,由於美方將華為及其子公司列入「實體清單」,因此不接受華為的投遞,但22日對方說法又變成手機是被「錯誤地退回」。

Sascha Segan於21日在推特發文指出,「這真是太荒唐了!我們的英國作者想把他的華為P30(Pro)寄給我們,以便讓我可以進行一些測評。這並不是一部新手機,而是我們原本就有的手機,屬於我們公司,只是在辦公室之間寄送。但這種事還是發生了。」在他配的圖中,退件的原因是「美國與華為和中國政府之間的事務」。

This is totally ridiculous. Our UK writer tried to send us his @HuaweiMobile P30 unit so I could check something - not a new phone, our existing phone, already held by our company, just being sent between offices - and THIS happened @FedEx pic.twitter.com/sOaebiqfN6