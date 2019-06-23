廉航女乘客「具嚴重破壞性」 　英派2架颱風戰鬥機攔截班機

▲英國廉價航空Jet2發生乘客企圖闖入駕駛艙，並毆打機組人員的事件。（示意圖／翻攝自ig @jet2pics）

國際中心／綜合報導

英國22日下午發生一起「空中驚魂記」，廉航捷特二航空（Jet2）一架從倫敦飛往土耳其達拉曼（Dalaman）的班機，在飛行過程中，突然有名25歲的女乘客試圖衝進駕駛艙，不但毆打上前阻止她的機組人員，還一邊吆喝要「殺光乘客」。由於女子的失控行為已經構成「嚴重威脅、破壞性」，英國皇家空軍急忙派出2架「颱風戰鬥機」（Eurofighter Typhoon）前往攔截，並協助護送這架班機平安返降倫敦機場。

根據《太陽報》報導，班機從倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）起飛45分鐘後，機上一名白衣女子突然站起身，朝前方走去，打算直接闖進駕駛艙內。一旁幾名機組人員見狀，急忙上前試圖阻止她，沒想到這時女子開始一陣亂抓，不停揮拳反擊。

▲ 女子被制伏後仍揚言要殺光乘客，讓搭乘同一班飛機的艾咪（右）相當害怕 。（圖／翻攝自推特hevans111、AmiyVarol）

搭乘同班班機的乘客史都華（Stewart Brown）表示，「起飛前她看起來很正常，但是後來她就像是嗑藥還是喝醉一樣，開始辱罵其他人，然後就衝向駕駛艙。」另一名乘客艾咪（Amy Varol）也提到，「這個女人一直來回跑來跑去，她毆打那些想安撫她的機組人員，接著被6個人制伏在地上。但她還是一邊唱著歌，一邊尖叫著說要殺死我們，我當下真的覺得很可怕，很想馬上離開飛機。」

在得知飛往達拉曼的航班發生如此具有破壞性的事件後，英國皇家空軍馬上就出動2架「颱風戰鬥機」。在這2架戰鬥機的護送下，班機最後終於平安的返回到倫敦機場，失控的女子也在班機降落後，馬上遭到逮捕拘留，恐因涉及2起傷害罪嫌遭起訴。Jet2發言人特別指出，「我們已經和當局聯絡，會全力配合調查，同時也會確保其餘的乘客能儘快抵達目的地。」

▲ 當局派出2架颱風戰鬥機救援，戰鬥機的「音爆」反而引起附近居民恐慌。（圖／路透社）

不過「颱風戰鬥機」的出動，也意外引起了另一場小騷動。當時有不少居住在機場附近的民眾都報警稱「在家裡聽見一聲巨響，甚至連外頭的窗戶都快要被震飛，不知道是不是哪裡發生爆炸了」。對此，當地警方回應，民眾所聽見的巨響，其實是颱風戰鬥機在上升到空中後所發出的「音爆」，並不是什麼東西爆炸了，大家不必太過緊張。