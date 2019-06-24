大媽2年逼走6住戶！「地獄來的鄰居」笑看監視器…拿滴血豬耳掛人鞋架

▲大媽2年逼走6住戶後，獲得「地獄來的鄰居」這稱號。（圖／翻攝中國報）



記者鄒鎮宇／綜合報導

買房通常會砸下一個人一聲最大筆的資產，但俗話說「千金買房，萬金買鄰」，好的鄰居也是非常重要的。新加坡榜鵝一棟房屋2年內交易量暴增，原因竟是裡面一名51歲大媽，會到鄰居的門前潑油、掛帶血豬耳等，直接逼走6戶住戶，被大樓的居民諷刺是「地獄來的鄰居」。

據馬來西亞《中國報》報導，一名住在大媽對面的34歲單親媽媽表示，她某日回家發現家門口站了一名員警，這才知道被對方檢舉親戚在走廊抽菸、發出噪音等，且事後1個月內門口也被大媽倒了3次油。

另名鄰居指控，他們2018年8月入住2個月內與大媽發生衝突，這才在門口安裝監視器，沒想到對方竟故意對著鏡頭做鬼臉；另外，也有人指控，大媽在他家的鞋架上掛上帶血的豬耳朵，更會大聲播放音樂、猛跳地板等，讓他們氣得集體報警。

▲大媽認為，她才是被欺負的人。（圖／翻攝中國報）



豈料，警方指出，大媽的行為是屬於「非逮捕性質」後，這6名住戶只好摸摸鼻子直接搬走、賣掉房屋，但新搬入的住戶也沒有逃過大媽的魔掌，近期也向警方投訴，讓大媽得到「地獄來的鄰居」這惡稱。

對此，大媽否認一切指控，表示這些都是鄰居聯合起來對付她的說詞，她沒有潑油，更不敢碰豬耳朵，且擔心打擾鄰居，還在家門安裝防音的塑料物，應該是關門聲較大才會造成誤會；另外，網路上流傳的影片都是被竄改過的，並非她本人。

大媽說，鄰居一起欺負她已經造成生活上的困擾，在1年前就曾考慮過搬家，直到3個月前將房屋資訊PO上網路，發現價格不好才沒有將房屋賣掉並搬家。