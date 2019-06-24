「政治人物又是億萬富豪」捷克總理涉貪歐盟7千萬　25萬人示威抗議下台

▲捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

由於捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）涉及貪汙，被控詐領了歐盟補助款200萬歐元（約新台幣7050萬元），大批民眾23日在首都布拉格市中心示威遊行，要求他下台。現場抗議人數約有25萬人，是1989年「絲絨革命」共產政權垮台後國內最大抗議規模。

針對巴比斯涉貪案，歐盟執委會（European Commission）查核認定，巴比斯身為政治人物同時又是企業家，存有利益衝突。這項查核發布後，捷克政府立即指出「查核錯誤」，而且巴比斯也否認該查核結果。

發起示威的非政府組織「百萬民主時刻」（Million Moments for Democracy）要求涉貪的巴比斯立即下台，該組織向媒體宣稱，從空拍照片判斷，約有25萬人參加示威遊行。電訊商T-Mobile也根據網路數據，估計人數超過25.8萬。不過警方沒有公布相關數字。

據了解，64歲的巴比斯是捷克第二大富豪，擁有約40億美元（約新台幣1238億元）資產，有著「捷克川普」封號，是捷克政黨「是的2011」（ANO 2011）的創建者和領導人，2017年帶領「是的2011」在捷克立法選舉成為眾議院最大黨。反對派曾對他提出不信任動議，卻以9票之差逃過，因而引起民眾憤怒。即便人們如何抗議他下台，他也拒絕辭職。

▼捷克民眾示威抗議，要求總理巴比斯（Andrej Babiš）立即下台，現場抗議人數高達25萬人。（圖／路透社）