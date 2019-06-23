研勤進軍人臉辨識！怕技術跟不上　董座返校「當學生」

▲研勤董事長簡良益。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

這位董事長太上進！行車紀錄器大廠研勤（3632）因為投入人臉辨識研發，董事長簡良益為了要取得最先進的技術，決心重返校園讀博士班。

過去因行車紀錄器PAPAGO暢銷而聲名大噪的研勤，近年因為行車紀錄器市場面臨低價廝殺，成長平緩。藉由對影像處理本業的熟悉，研勤從前年開始轉投入人臉辨識研究，成立30人團隊。

然而妙的是，清大資訊工程碩士畢業的簡良益為了跟上人臉辨識的最新技術，從去年重返校園，並找上20年前教他、專長在計算機視覺的張隆紋教授，請他指導自己寫人臉辨識論文。

「他本來都要退休了，後來為了我留下，等我畢業再退！」簡良益說。要跑業務、又身兼研發的簡良益要怎麼分配時間？簡良益表示，由於論文題目和他在公司的研發主題一模一樣，他也不用花太多時間讀書，專注在論文和新技術就好，但至少一星期要回學校「當學生」。

簡良益表示，人工智慧（AI）在這兩三年有一個很大的突破點，發現舊有的技術都不太夠用了，雖然公司研發團隊可以做出一些相關應用，但理論基礎架構還是要重新訓練。

簡良益每周會選出一項技術克服，也間接帶動公司的研發團隊突破一些技術瓶頸，因為簡良益在每星期跟團隊開會時，都會分享他在學校聽到有關深度學習、人臉辨識等最前衛的資訊。

簡良益表示，有一次公司在研究如何快速搜尋600萬筆資料，但因為技術比較舊，所以速度一直上不來，他到學校後無意間聽到一個方法，是Google在今年初發表的巨量資料蒐集方法，這方法曾在卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）用過，在經過一些改良，他把這方法跟同事分享，效能竟然提升10倍以上，「滿work的」。

簡良益表示，研勤目前在人臉辨識已有8個專利，但專利只是抵抗來用的，會返校重拾書本，就是為了要在AI和深度學習領域進步得夠快。

研勤表示，公司在人臉辨識相關產品去年底已經出貨，在高毛利加持下，可望加速集團轉盈，下半年預估在人臉辨識領域進帳4000萬元，全年營收占比從原本的1%攀升至5%。

▼ 研勤投入人臉辨識研究，並推出智能人臉考勤系統。（圖／研勤提供）