高架橋上被追撞！她嬌喘「啊嘶」迅速離開　行車紀錄器錄下爆笑對話

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸河南鄭州一名新手女駕駛日前行駛在高架橋上時，遭到後方車輛追撞，沒有太多行車經驗的她竟直接淡定開走，讓正要停下的後車傻眼。豈料，原來該名女駕駛在車上非常慌張，完全不知道發生什麼事，還不斷詢問電話另一頭的男友。逗趣的對話也透過行車紀錄器曝光，讓網友全都笑翻。

「啊嘶…」，該名女駕駛被撞後立刻往前行駛並撥打電話給男友求救，「剛剛不知道怎麼回事…我不知道啥情況，就是剛剛一個下坡，我速度也不快，走著走著，走了都挺正常了，然後走著走著『蹦』一聲，這啥情況啊？」

聽到女友的敘述，男友也是滿頭問號，「『蹦』一聲是甚麼意思？」、「沒事那不用管，可能是個坑或是甚麼的」，面對男友的安撫，女駕駛依然慌張，「那不應該啊，高架上怎麼會有坑呢？不知道怎麼回事，蹦一聲撞一下，這前後也沒東西呀，但是車裡我自己都撞了，給我嚇一跳，我想著怎麼回事了」。

▲後車行車紀錄器畫面。（圖／翻攝梨視頻）



▲女駕駛被撞卻沒有察覺，一路上非常慌張。（圖／翻攝梨視頻）



男友聽完努力分析說，「…你是不是撞牆了？估計高架與高架之間有個連接縫，然後會「咚隆」一聲，沒事」、「沒事你慢慢走吧」。隨後，女子冷靜下來後也坦承，「我好像闖了個紅燈……不知道會不會被拍到……我看不清那個紅綠燈標誌」。

影片曝光後，網友紛紛笑倒，「叫的這一聲」、「這不是女不女生的問題了吧，是這個人腦子缺根筋吧，被撞了都不知道」、「她男朋友怎麼也想不到是被追撞了，還在分析各種可能」、「會開打擋的女司機，厲害了」、「男朋友已經盡力了，一直在為女朋友的愚笨開脫」。