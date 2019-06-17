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直播忘關貓濾鏡！嚴肅官員秒變「超萌喵星人」...網笑瘋：我們一起學貓叫

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▲▼巴基斯坦官員變超萌喵星人。（圖／翻攝自微博）

▲巴基斯坦官員變超萌喵星人。（圖／翻攝自微博）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦一地方政府近日開記者會時，利用Facebook進行直播，沒想到在直播過程中，操作人員竟然忘記關掉「貓咪濾鏡」，讓官員嚴肅的臉瞬間滑稽了起來，化身成超萌喵星人。

據News 18報導，巴基斯坦開伯爾-普赫圖赫瓦（Khyber-Pakhtunkhwa）地方政府，於當地時間14日舉行記者會時同時在Facebook上直播，未料負責社交媒體的工作人員竟忘記關上介面中的貓咪濾鏡，現場有2名官員輪流化身嚴肅版本「喵星人」，貓耳、鼻子、鬍鬚及腮紅都被偵測的一清二楚，一個都沒少！

▲▼巴基斯坦官員變超萌喵星人。（圖／翻攝自微博）

▲▼一旁的官員也變身喵星人。（圖／翻攝自微博）

▲▼巴基斯坦官員變超萌喵星人。（圖／翻攝自微博）

該直播很快就被中止，而原本備份的片段也在發布幾分鐘後就刪除，但這場「烏龍」早就被網友截圖保存起來，紛紛上傳至網路上和大家分享。事後，開伯爾-普赫圖赫瓦省政府也發出聲明表示，這是一名義工所造成的「人為失誤」，當局將會進行檢討以避免日後犯同一錯誤，並強調團隊一直都是以高標準的程序在處理事務。

這起因為「貓咪亂入」的直播事故也引發網友熱烈討論，紛紛留言「好糗，真尷尬」、「哈哈哈哈好可愛」、「我們一起學貓叫？」「嚴肅的會議不失活潑！」「出這種烏龍真的好好笑」、「不要這麼正經的搞笑！」、「幸好不是小豬濾鏡」、「一起瞄瞄喵喵喵」、「喵星人治國了！」

ET快訊
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關鍵字：巴基斯坦,開伯爾-普赫圖赫瓦,Khyber-Pakhtunkhwa

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