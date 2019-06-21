8歲起陪睡乾爹4年！她成年被摸屁怒提告　阿伯找民代搓湯圓結局逆轉

圖文／鏡週刊



8歲開始，每週五我都被「乾爹」帶去他家睡二晚，乾媽會把主臥室讓出來，乾爹抱著我搓乳頭、摳我下體，拉我手摸他的老二。他的氣息鑽到我鼻子裡，我只能努力閉住呼吸。

媽媽總是羨慕地說：「乾爹真的很疼愛妳！」雖然不舒服，我也只能相信乾爹這樣做是因為愛我。陪睡到12歲，乾爹說：「妳長大了，我們不能再這樣了。」終於不用去他家，我鬆了一口氣，媽媽卻惋惜不已：「怎麼不去找乾爹了？」

很快地，我把這些事都忘了。我高中開始交男友，莫名愛看戀童癖A片，女主角年紀越小，我越亢奮。19歲，我開始玩SM扮女王，戴假陽具插男人的肛門，讓男人吃我的屎尿或沾血衛生棉，看他們賤到不像人，我也充滿快感。

玩了上百人，我仍對男女性交有障礙。即使和女人談戀愛，也排斥被摸乳頭、插入陰道。我想了解自己為何如此，於是去讀心理研究所，慢慢拼湊起遺忘已久的童年往事，開始意識到憤怒。我想告乾爹性侵，但他早已病逝了。

我發現自己更氣的是父母。我質問他們，為何默許乾爹那樣對我？媽媽推說她不知乾爹這麼壞，爸爸發怒說：「過去的事情妳不能忘記嗎？」我無法接受。雖然我爸是養子、是泥水工，我媽是「買來」的印尼配偶，被人看不起，也應該保護女兒不是嗎？

2年前某天，路上有個歐里桑忽然往我身上撞，趁亂在我屁股上抓了一把，這事引發我的創傷症候群，之後的3、4個月，我常莫名大哭，走在路上經過年長男人旁邊，身體不自覺緊繃。

我將阿伯告上法院，對方不但請律師，還找民意代表搓湯圓，始終不認錯。我有說不出的氣憤和委屈，幸好，警察、調解委員、檢察官和法官都耐心傾聽，讓我感覺被保護和療癒。最後此人被判刑2個月，民事賠償8萬元。

為了摸我一下屁股，他至少花了30萬元。我覺得好爽，同時也發現自己長大了，有能力為自己討回公道。雖然還是難過當年父母無法保護我，但我終於學會確定我的感覺和界線，當別人未經同意侵犯我時，我知道它不是愛，而是傷害。

宋佳倫，36歲，性愛療癒工作者，新北市



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