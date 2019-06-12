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婆婆想抱孫！「腦公帶套上陣」一句話暖哭她：沒嫁錯人　網神翻譯笑歪樓

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▲▼性侵，裸女，自拍，約炮，賣淫，外拍，小模，裸照，床，嘿咻。（圖／翻攝pixabay網站）

▲老公堅持帶套啪啪，原因超暖心！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

寵妻魔人4ni？一名人妻表示，才剛新婚不久，婆婆就瘋狂暗示想抱孫，讓她不堪其擾，沒想到最近夫妻行房時，腦公一個超暖，讓她甜喊「我沒嫁錯人！」而網友也紛紛流露出羨慕眼光，歪樓解析這句話的涵義，讓人笑到併軌。

一名女網友曬出罕見神隊友，她透露，國中就與老公交往，愛情長跑多年後，前陣子才踏入婚姻殿堂，正當小倆口享受2人幸福世界時，婆家卻拚命暗示想要抱孫，老公出乎意料的暖舉，讓原PO又驚又喜。

請繼續往下閱讀...

原PO嬌羞表示，最近小倆口魚水交歡時，老公仍會使用保險套，讓她百思不得其解，數次床上激烈運動後，某天原PO止不住好奇心詢問，「為什麼還要穿小雨衣，媽媽不是很想抱孫？」

結果老公眼神散發著愛的光芒，笑稱「還沒讓妳幸福夠，怎麼能那麼快讓妳痛！」當下原PO感動到無法言喻，默默在心裡吶喊「天了喂，我沒嫁錯人」。寵妻魔人的故事，豈料被《Dcard》的網友歪樓神翻譯，「還沒讓妳幸福夠，怎麼能那麼快讓妳痛→我還沒爽夠，生了小孩以後怎麼爽！」

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▲▼婆婆急催生！「腦公帶套上陣」一句話暖哭她：沒嫁錯人　網神翻譯笑歪樓（圖／翻攝dcard）

▲網友歪樓翻譯，暖文變爆笑文！（圖／翻攝自Dcard）

其他人紛紛笑炸回應，「太中肯，直接爆笑」、「還我眼淚喔」、「把原PO的感動還給人家啦！很壞欸哈哈哈」、「男女解讀大不同啊」、「這翻譯我給100分」、「你中肯，我朋友跟老公交往+結婚共15年，老公也是對他百般疼愛，她也覺得嫁對了人，然後她懷孕生小孩後，老公後來就外遇了…希望大家看了以上別灰心，能繼續正面思考很棒」。

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關鍵字：老公,保險套,婆婆,行房

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