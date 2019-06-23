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「長榮罷工」創空運史最大癱瘓！最慢6月底清理戰場　許銘春：盡力促成協商

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記者趙蔡州／綜合報導

長榮空服員罷工20日開始至今已經邁入第三天，預計23日（第4天）將取消共315架航班、影響6萬5千多名旅客，創下台灣空運史上最大的癱瘓紀錄。除了有航空專家認為，最晚6月底前就會清理戰場；勞動部長許銘春22日晚間也冒雨前往抗議現場慰問，希望勞資雙方儘速回到談判桌。

長榮航空22日177個航班有112班被取消、23日原訂188航班取消113航班，運量只有平常的4成左右，而且估計28日前都只能維持4成運量。勞資雙方目前談判之日沒有定案，中間還一度演變為法律攻防戰，長榮也把「取消航班」規畫到30日，如果未來真的打起持久戰，受影響的旅客人數恐不斷擴大。

▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

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▲長榮航空目前預估到28日前能維持4成運能。（圖／記者林敬旻攝）

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，罷工行動是依照《勞資爭議處理法》辦理，歷經勞資爭議調解申請、調解破裂、全體會員投票並過半同意、長榮會員高達9成支持，罷工完全合乎法令；工會也尊重所有會員，每10天將進行民主投票，決定工會是否繼續維持罷工行動，最近的一次投票將在30日舉行。

此外，根據《聯合新聞網》報導，航空專家分析，罷工應該最晚6月底前就會清理戰場，因為7月的旅遊旺季簽轉難度高，屆時影響的乘客人數將大大增加，風向可能會轉對工會不利，輿論壓力將使工會站不住腳；而長榮未違反勞動或民航法規，若工會不盡快尋求解方恐全盤皆輸。

▲▼長榮釀史上最大空運癱瘓 許銘春：XXXX。（圖／ETtoday資料照）

▲勞動部長許銘春22日表示，希望勞資雙方儘速回到談判桌。（圖／ETtoday資料照）

勞動部長許銘春22日晚上也現身罷工現場，面對媒體詢問「勞資雙方是否有任何進展」問題時，她指出，「勞動部一直都在積極聯繫，針對雙方歧見的部分，想辦法提出建議參考」、「希望勞資雙方儘速回到談判桌，但目前還沒有確定可以協商的日期。」

針對勞資雙方一直無法達成共識的「禁搭便車」條款，據傳交通部也研擬出替代方案，許銘春表示，目前不方便透露，可能會有好幾種版本，至於旅行業提出的罷工預告期部分，是「之後」會再來全盤研議。許銘春說，站在勞動部立場，罷工權行使要經過重重關卡，台灣不容易，相較國外會更加嚴謹。

先前率團出訪的交通部長林佳龍則在22日清晨5點返台坐鎮，9點親自主持跨部會的應變會議。他會後受訪時表示，長榮航空目前預估至28日前能維持4成運能，他重申應該要有明確罷工預告期，呼籲勞資雙方存異求同找出交集，盡快重回談判桌上協商。

▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，勞動部長許銘春前往慰問。（圖／記者林敬旻攝）

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