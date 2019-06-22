影／冒雨前往長榮罷工現場！勞動部長許銘春：會盡力促成雙方協商

記者彭懷玉／南崁報導

長榮罷工第3天忽然下起大雨，今（22）日晚上9:30，勞動部長許銘春協同勞動關係司司長王厚偉前往南崁長榮總部，送上百份雨衣及宵夜，面對媒體詢問勞資雙方是否有任何進展，許銘春指出，「勞動部一直都在積極聯繫，針對雙方歧見部分，會提出建議參考，希望勞資雙方儘速回到談判桌，但目前還沒有確定可以協商的日期」。

▲長榮罷工第3天忽然下起大雨，勞動部長許銘春冒雨前往南崁長榮總部慰問空服員。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

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▲針對勞資雙方一直無法達成共識的「禁搭便車」條款，據傳交通部也研擬出替代方案，許銘春表示，目前不方便透露，可能會有好幾種版本。

針對勞資雙方一直無法達成共識的「禁搭便車」條款，據傳交通部也研擬出替代方案，許銘春表示，目前不方便透露，可能會有好幾種版本，至於旅行業提出的罷工預告期部分，是「之後」會再來全盤研議。許銘春說，站在勞動部立場，罷工權行使要經過重重關卡，台灣不容易，相較國外會更加嚴謹。

▲許銘春說，勞動部沒有一刻停止幫忙雙方協商，取得最大公約數。

許銘春說，勞動部沒有一刻停止幫忙雙方協商，取得最大公約數，但也不諱言，罷工對消費者和旅行業會造成很大衝擊，保障合法罷工權和消費者權益之間需取得平衡。最後，對罷工空服員表達善意，了解罷工是為了會員爭取權益和勞動條件、飛行安全，但「罷工不是目的，只是手段」，呼籲「雙方希望盡快回到談判桌」。

▲長榮空服員罷工今日邁向第三天。

長榮航空因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，24日到28日預計取消航班及影響人數：6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2萬3000人；6月25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人；6月26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人；6月27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；6月28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。

長榮航空表示，長榮已啟動24小時輪班制，所有的員工已全力動員，為先妥善安排取消航班之訂位旅客的行程，即日起到6月29日止，暫時不接受新的訂位，長榮航空將會盡最大努力協助旅客安排機位或簽轉至其他航空公司，期能將影響的程度降到最低。最新航班異動訊息將會以簡訊通知旅客，旅客也可運用官網www.evaair.com或APP查詢相關資訊，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。