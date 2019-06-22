長榮罷工第50小時「繳三寶破2000」！航太員工快閃獻花

▲長榮空服員罷工於南崁公司靜坐邁向第三天，有位長榮航太機務員低調送花打氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者彭懷玉／南崁報導

長榮空服罷工進入第3天，在第50小時之際，桃職工會宣布繳回護照、台胞證和員工證會員已突破2000份，今早才有一名長榮航太員工在《Dcard》上表示「我們才是空姐罷工被踩得最爛的一群人」，不久後卻有另一派長榮航太員工，戴著口罩前來一一獻花，不發一語低調快閃。

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▲有另一派同樣支持罷工的長榮航太員工，戴著口罩前來一一獻花，不發一語低調快閃。（圖／記者林敬旻攝）

工會幹部廖以勤感性地說，長榮航勤egat同樣採輪班制，凌晨3點上班到隔天下午3點，要上12小時，如果機務大哥過勞，飛機也不會安全，長榮航空的核心價值就是維護飛航安全，希望有一天，他們勇敢站出來爭取權益時，空服員也能送花給他們加油打氣。

▲工會幹部廖以勤感性地說，長榮航勤egat同樣採輪班制，同樣過勞。（圖／記者林敬旻攝）

此外，現場忽然出現小插曲，一名韓姓抗議民眾進入靜坐區，表示「抗議的是長榮啊，為什麼要掛『桃園』兩字呢？這不是吃了華航和國泰的豆腐嗎？」他也氣憤表示，抗議區域是公有地，佔住道路，造成交通打結，受訪時他表示自己也「被吃豆腐」的受害者，原訂下週二要飛深圳出差，因長榮臨時取消班機，幸好之後有順利簽轉至華航。

▲長榮南崁總部罷工現場一位韓姓民眾出來嗆聲。（圖／記者彭懷玉攝）

長榮航空因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，預計明（23）日共有93個航班由台灣出發，預計取消54班，分別為桃園機場出發取消45航班、松山機場出發取消2班、台中機場出發取消5班、高雄小港機場出發取消2班，影響約1萬1千6百名旅客。

▲長榮航空6月29日前暫不接受新的訂位。（圖／記者林敬旻攝）

回台灣共有95個航班，預計取消59班，分別為返回桃園機場共計取消50班、返回松山取消2班、返回台中取消5班、返回高雄小港機場取消2班，影響約1萬3千名旅客。

對於桃園市空服員職業工會突襲式發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位。最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。