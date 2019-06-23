明定「罷工預告期」？ 政院：將檢討法令廣徵意見

▲長榮空服員在南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

長榮空服員罷工持續進行，勞資雙方仍處於僵持狀態，行政院高層今天表示，目前處理罷工事件以盡速落幕最重要，並不會討論罷工預告期修法問題，待事件結束後將廣徵社會意見再議。

長榮空服員罷工引發社會高度關注，民眾對於工會突然宣布罷工的方式愕然，不少人要求修法明定罷工預告期，讓社會有時間因應。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間表示，是否明訂罷工預告期，目前相關部會有不同意見，執政黨團立委意見也不一，行政院不會設定立場，將請相關部會廣徵民意再議。

▲谷辣斯．尤達卡表示，是否明訂罷工預告期將請相關部會廣徵民意再議 。（圖／記者湯興漢攝）

根據《自由時報》報導，行政院高層表示，待長榮空服員罷工事件落幕後，行政院將檢討現有罷工相關法令以及罷工流程，當前民意要求修法明定罷工預告期的聲浪高，未來將廣徵社會的意見。

據了解，政院高層提出三點說明，目前處理罷工事件以盡速落幕為首要目標，至於罷工預告期入法的問題，已定調在罷工期間各部會不做討論，避免造成社會擾動、刺激勞工團體。在此前提，勞動部將盡力促成長榮勞資雙方重回談判桌，而交通部則是做好疏通應變計畫，保障旅客權益。

第二，關於外界質疑政府請華航待命或者交通部協助疏運是替長榮公司解套，政院高層解釋，交通部的疏通應變計畫是要求長榮航空要妥善做好疏運客人，對於停飛的班次，長榮要找自己星空聯盟的航空公司疏運，也必須自行處理吸收成本，並非由政府扛下。

至於華航和國軍待命的計畫，政院高層表示，國軍待命是針對國內離島疏運，目前並未啟動，而華航也是待命中，一旦有國人滯留國外且星空聯盟無法處理時，才會由華航來協助，成本也會跟長榮公司計算，由長榮自行吸收。

▲勞動部長許銘春前往南崁慰問參與罷工的空服員。（圖／記者林敬旻攝）

勞動部長許銘春協同勞動關係司司長王厚偉於22日晚上9點30分左右前往南崁長榮總部，在雨中為罷工的空服員送上雨衣及宵夜，許銘春說，罷工對消費者和旅行業會造成很大衝擊，保障合法罷工權和消費者權益之間需取得平衡，也對罷工空服員表達善意，「罷工不是目的，只是手段」，呼籲雙方盡快回到談判桌。

長榮航空因應桃園市空服員職業工會持續罷工影響，24日到28日預計取消航班及影響人數：6月24日總航班181班，取消108班，受影響旅客約2萬3000人；6月25日總航班179班，取消103班，受影響旅客約1萬9700人；6月26日總航班178班，取消102班，受影響旅客約2萬人；6月27日總航班181班，取消105班，受影響旅客約2萬人；6月28日總航班192班，取消114班，受影響旅客約2萬3千人。