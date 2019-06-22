旅行被罷工毀了！「改簽排8小時」男客朝地勤發飆：我就是生氣啦

記者趙蔡州／綜合報導

長榮空服員罷工20日下午4點開始，至今已經正式進入第三天，至少有超過上百架航班被取消、運量只剩下4成，預計如果罷工到30日，將影響超過900個航班、約10萬名旅客行程被延誤。許多旅客還在機場排隊等待改簽，甚至有人排隊超過8小時，有人選擇體諒，但也有人氣憤的對地勤發飆。

影片中可以看見，灰衣旅客買了機票卻等不到座位，情緒顯得非常激動，對地勤人員大聲咆哮，「我不生氣我就要被人家趕走了，我就是生氣怎樣」，「確認哪些要改什麼，下一次可不可以講清楚，我來這邊幹嘛，來看你帥是不是」，把氣全部出在地勤身上。

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▲旅客激動的對地勤人員咆哮。（圖／東森新聞）

還有旅客因為航班被取消，只能另外花錢買機票，氣得找地勤索賠，「我自己又花了那麼多錢怎麼辦，我自己活該就對了」。長榮罷工進入第三天，177個航班有112班被取消，運量只有平常的4成，若罷工進行到30日，將影響超過900個航班、約10萬名旅客行程被延誤。

桃園機場第二航廈大廳擠滿排隊改簽的旅客，號碼牌發到1千多號、有人最久必須等8個小時。有旅客就嘆說，「我覺得沒等到就是認賠啊，說實在我們在倫敦十幾天的行程，飯店都已經付錢了，現在這麼多人都被延誤，要搶機位一定很難搶得到」，語氣透露出滿滿無奈。

▲長榮罷工進入第三天，177個航班有112班被取消，運量只有平常的4成。（圖／東森新聞）

除了排隊等改簽的旅客，有人累了就直接鋪毯子睡在地板，或是呆坐在椅子上滑手機；外國旅客遇到台灣空姐罷工，也一臉無奈的打地鋪休息，更有一團24人遊客行程被迫提早結束，「我們買你們機票，結果你們發生事情，要我們承擔後果，不行吧」、「行程都取消了，行李又丟了。」

▲有網友支持空服員罷工爭取權益，但也有人因為行程被影響相當憤怒。（圖／翻攝自爆怨公社）

消息拉到網路上來看，有網友支持空服員罷工爭取權益，但也有人因為行程被影響相當憤怒。交通部長林佳龍也首度鬆口，認為應該討論「罷工預告期」規範，讓旅客能夠有時間準備，他們也會全力配合勞政單位。現在勞資雙方還在協調，罷工究竟會持續多久，就看雙方能不能達成共識。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。