韓國瑜台中場完後「最美風景亮點」　10分鐘清場乾淨「自己場子自己顧」

▲人潮散去後場地就已經恢復乾淨，韓粉表示：「自己的場子自己顧」。 （圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪靖宜／台中報導

高雄市長韓國瑜來到台中舉辦國民黨初選造勢大會，根據主辦單位宣稱現場總共有20萬人到場支持，《ETtoday新聞雲》記者現場觀察到，所有人潮在活動結束後10分鐘內散場，照理來說場地應該是相當髒亂，不過人潮散去後，整個會場相當乾淨，就連椅子都已經排好。據了解，原來是有韓粉自動留下來打掃清潔，「因為看到垃圾很亂、很難看就很不舒服，所以自願留下來打掃」。

▲人潮散去後場地就已經恢復乾淨，韓粉表示：「自己的場子自己顧」。 （圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜22日在台中舉辦國民黨初選造勢大會，晚間他一登台，現場情緒高漲，台下一片手機燈海，據主辦單位宣稱現場總共有20萬人到場支持。

特別的是，活動結束人潮散去後，只見現場場地乾淨，椅子也層層疊好擺在場地內，垃圾也一區一區的集中，大部分的場地都是相當乾淨，而集散的垃圾區位置週邊有不少身穿國旗衣的韓粉在清潔場地，留下來打掃的韓粉們表示自己是自願的，並非是怕像離場時活動主辦人在舞台宣稱「不要留下讓人做文章」，只是單純看到垃圾很亂、很難看就很不舒服。

另外也有韓粉說：「為了韓國瑜不要讓人抹黑我們，清得乾乾淨淨的，而且會等大家都走完之後，再仔細清理一次，這都是應該的」，另外也有男韓粉說：「自己的場子自己顧，這算是一種文化」，一個韓粉阿嬤帶著不到5歲的小孫女留下來打掃，小孫女童言童語說在清垃圾，阿嬤說：「用身教來教育孩子愛護環境，滿好的」。

▲人潮散去後場地就已經恢復乾淨，韓粉表示：「自己的場子自己顧」。 （圖／記者吳奕靖攝）

但是在活動最後，也發生一個插曲，一名婦人疑似過勞體力虛弱，臉色蒼白被送上救護車，而韓粉們也發揮互助精神，最後透過警方的引導，清出一條路讓救護車迅速離開。

▲人潮散去後場地就已經恢復乾淨，韓粉表示：「自己的場子自己顧」。 （圖／記者吳奕靖攝）