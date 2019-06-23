脫口稱韓國瑜「總統」？王金平：那不是口誤...大家各自努力

▲韓國瑜、王金平。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

針對近日有國中生對高雄市長韓國瑜說「市長要選總統是一件很可笑的事情」，前立法院長王金平22日受訪時表示，「這個是每個人自己努力的目標，所以我們應該給予尊重」，但他脫口說出「韓總統」除了被解讀為口誤外，也引起一陣討論。對此，王金平表示，「那不是口誤，韓總統也好，郭總統也好，朱總統也好，王總統也好，大家各自努力，我們努力的方式都不一樣」。

王金平日前宣布不參加國民黨內總統初選，選擇努力經營基層，22日便赴高雄參加「翻轉台灣新世代」座談會，跟大家分享「誠信」的重要，誠信決定一個人的友誼，「愛與包容不是嘴巴講講，而是要身體力行」。

當天，王金平在會後也接受訪問，被問及有國中生勸韓國瑜不要選總統一事時，他表示，韓總統，這是每個人自己努力的目標，所以我們應該給予尊重。對於王金平脫口說出「韓總統」，事後則是引發一陣議論。

王金平22日也在臉書發文澄清指出，「那不是口誤」，韓總統也好，郭總統也好，朱總統也好，王總統也好，大家各自努力，我們努力的方式都不一樣，爭取的對象也不一樣，重要的是彼此相互尊重。

王金平表示，因爲不參加初選，才說自己超脫三界，為了台灣更團結，盡力自由發揮，目前就是勤走基層，為國民黨2020政權輪轉做最大的貢獻，為所當為，利益眾生，「這就是我正在做的事情，要說造勢，我也是為台灣造勢」。