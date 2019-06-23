「高雄光頭日」不見韓國瑜　綠議員狂酸：拍馬屁拍到主角不見

▲高雄光頭日上個月舉辦記者會，現場相當熱鬧。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

記者李唯甄／高雄報導

高雄觀光局22日在南華商圈舉辦「高雄光頭日」，由於市長韓國瑜到台中參加造勢活動，因此現場由觀光局長潘恒旭坐鎮、還幫民眾剃頭，事後潘在臉書PO文，表示該活動為當地增加三成業績，但民進黨議員黃文益卻PO出多張商圈「冷清」的相片，怒轟潘「當大家都是瞎子嗎」？

「高雄光頭日」上個月舉辦記者會，韓國瑜親自到場宣傳，潘恒旭也率先剃光頭響應，並找來知名光頭歌手辛龍站台，現場相當熱鬧，但正式活動當天韓國瑜卻缺席，引來議員黃文益批評「韓市長為了總統大夢，不僅不顧高雄人民死活，不留守高雄坐陣指揮防疫登革熱，也不願留在高雄拚觀光，獨留潘大局長一人唱獨角戲」。

▲民進黨議員黃文益在臉書PO出商圈冷清照。（圖／翻攝自黃文益臉書）

黃文益在臉書PO文，酸潘恒旭為了拍市長馬屁，花了人民50萬元幫韓量身打造光頭日，但「拍馬屁拍到主角不見了」，對於潘恒旭說這場活動為商圈增加三成業績，黃文益也貼出多張商圈人潮冷清照片，批評「這樣的人潮業績就可以增加三成嗎？當做大家都是瞎子嗎？」

記者詢問當地東坡里里長楊福順，他表示，南華商圈已經是六十幾年的舊商圈，對於觀光局願意幫忙行銷、相當感謝，「22日光頭節活動當天，跟平常的星期六比起來，人潮多了兩倍」，至於從上次記者會到活動舉辦的將近一個月內，人潮也確實多了三成左右，里長強調「有就有、沒有就沒有，我們都是說實話啦」。

▲黃文益批評潘恒旭「拍馬屁拍到主角不見」。（圖／翻攝自黃文益臉書）