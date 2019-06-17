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果然被圍剿！黃智賢臉書「4點PO文」激槓網友：只有台獨有人權

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政治中心／綜合報導

資深媒體人黃智賢16日受邀參加第11屆海峽論壇開幕大會，在發表演說時公開表態「支持兩岸統一」，直指「一國兩制是對台灣最大的尊重與體貼」，一番言論立即在網路上掀起戰火，遭到網友猛烈砲轟；黃智賢17日晚間也在臉書PO文，反擊網友撻伐聲浪，「在台灣，只有台獨有人權、有思想的自由，而憲法，則是擦屁股用的！」

黃智賢受邀參與海峽論壇開幕，還獲安排發表壓軸演說，過程中數度哽咽落淚，激動直呼「兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，大陸、台灣聯合起來才有未來」、「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」、「一國兩制，是對台灣最大的尊重與體貼，只是台灣根本不明白！」

▲資深媒體人黃智賢。（圖／翻攝自「黃智賢世界」臉書）

▲資深媒體人黃智賢。（圖／翻攝自「黃智賢世界」臉書）

一番言論曝光後，旋即在網路上引發熱議，網友群起撻伐洗版砲轟，還湧入黃智賢哥哥、台南市長黃偉哲臉書洗版，「你妹妹賣台，你知道嗎」、「請管好你妹妹」、「請你公開呼籲你的胞妹，請他放棄台灣國籍，立即回去她的祖國懷抱！」

對此，黃智賢稍早再度於臉書PO文做出4點說明，開頭就先嘆道「果然被台獨、港獨圍剿」，並再次強調「依據中華民國憲法，大陸是中國的一部分、台灣也是中國的一部分；只因我捍衛做一個中國人的權利、只因我支持統一，要推翻中華民國的台獨們就說要註銷我的中華民國戶籍，好不好笑？」文末，黃智賢還痛批，在台灣只有台獨有人權、有思想自由，「做一個中國的台灣人，如果連主張國家統一的思想都不敢想、連說出口都不敢，你不要跟我說台灣有民主！」

▲▼黃智賢送上咖啡給黃偉哲。（圖／記者翁嫆琄攝）

▲黃智賢是台南市長黃偉哲胞妹，但兄妹倆政治理念卻是南轅北轍。（圖／本報資料照）

黃智賢臉書全文：

果然被台獨港獨圍剿
1
所以，因為我去廈門的海峽論壇演講，台獨就崩潰了？
我的演講內容，完全依據中華民國憲法。
大陸是中國的一部份，台灣也是中國的一部份。
而且，必須追求統一。
如果要統一，難道要武統？
2
所以，要推翻中華民國的台獨們，說要註銷我的中華民國戶籍？
好不好笑？
只因為我捍衛做一個中國人的權利？
只因為我支持統一？
因為我支持一國兩制？
那，你是喜歡一國一制？
3
我不像許多雙面人。
我在大陸說的話，和在台灣，是一模一樣的。
只要看我臉書和夜問打權就知道了。
4
是的，在台灣，只有台獨有人權，有思想的自由。
而憲法，則是擦屁股用的。
做一個中國的台灣人，如果，連主張國家統一的思想都不敢想。
連說出口都不敢。
你不要跟我說台灣有民主。
香港人還能上街叫罵北京呢！
面對這些不准我主張的人。
我說，我主張和平統一，一國兩制。
台灣，是中國的一個省，不論是中華民國，還是中華人民共和國。
都是中國。
請看今晚夜問打權。

ET快訊
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關鍵字：黃智賢,統一,台獨,一國兩制

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