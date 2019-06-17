中國官方挺林鄭月娥？　陸外交部：內政不在回應範圍

▲香港特首林鄭月娥。（圖／翻攝香港政府網）

記者陳政錄／北京報導

香港政府16日晚間宣布，停止修訂《逃犯條例》，但仍有民眾發起要求行政長官林鄭月娥下台，對此今天大陸外交部發言人陸慷被問及中央政府立場時，強調「這完全是中國的內部事務，不在外交部回應的範疇」。但他也提到，國務院港澳辦負責人已經表態，支持香港政府工作和特區政府依法行政。

香港《逃犯條例》修訂草案引起香港「民間人權陣線」等團體反對，並於昨（16）日發動遊行抗議，號召近200萬人走上街頭，並提出要求林鄭月娥下台等主張；對此，香港政府香港特別行政區政府在16日晚間8點29分發表新聞稿指出，已經停止立法會大會對修訂《逃犯條例》的工作。

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

今天下午於大陸外交部舉行的例行記者會上，有媒體提問關於中央政府是否繼續「支持」林鄭月娥，以及對香港特區政府決定的看法，發言人陸慷指出，涉及到香港特別行政區的事務，包括中央政府和特別行政區政府之間的工作交流與關係，這完全是大陸的內部事務，不在外交部回應的範疇。

不過，陸慷同時提醒稱，國務院港澳辦負責人很明確對外表態，「中央政府對林鄭月娥行政長官和特區政府的工作一直是予以充分肯定的」，中央政府也將繼續堅定地支持香港行政長官和特區政府依法施政。

▲大陸外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

事實上，外交部駐港公署曾對此事作出回應，表示有個別西方媒體罔顧事實、妄評香港特區政府俢例問題，並公然挑唆外部勢力干預香港事務，外交部駐港公署負責人第一時間提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

大陸外交部駐港公署稱，中央政府對林鄭月娥行政長官宣布暫緩修例工作表示支持、尊重和理解，將一如繼往堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

不過對於特區政府的做法，香港仍有部分民眾和團體不願買單，提出幾點訴求包括完全撤回逃犯條例修訂、追究警察行徑、不檢控和釋放反送中示威者、撤銷定性6月12日集會為暴動、（行政長官）林鄭月娥問責下台等，並在今日發起罷課、罷工和罷市「三罷」活動。

值得注意的是，另有外媒關心月底日本G20峰會上，中美兩國元首是否見面，以及若「川習會」成行，兩國會否就香港問題進行討論，對此陸慷指出，有任何關於中美兩國元首安排會晤的消息，中方將即時公布。

他也提到，在中外交往過程中，有些「外國領導人」出於真心想了解中國國內的一些政策、情況，只要是善意的，中方對加強溝通，持開放態度。但如果任何人先入為主的、帶著偏見的對大陸國內事情，包括香港特別行政區發生的事情無端指責，甚至想藉此干涉大陸內政，中方堅決反對。