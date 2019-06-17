遭指支持一國兩制　沈智慧按鈴提告王義川：加重誹謗、散播謠言

▲沈智慧按鈴提告王義川「加重誹謗」、「散播謠言意圖使人不當選」。（圖／記者陳玉攝）



記者陳玉／台中報導

桃園航空城董事長王義川17日凌晨在臉書上指出國民黨立委沈智慧赴中國大陸廈門參加海峽論壇，更表示支持一國兩制。對此，沈智慧先於台北舉行記者會反駁，下午更到台中地檢署按鈴提告「加重誹謗罪」，另因沈已獲黨內提名參選下屆立委，沈更「加碼」告「散佈謠言意圖使人不當選」；王義川則說「沈有沒有支持一國兩制，自己很清楚，她是學佛之人，不可以說謊。」

▲沈智慧受訪表示「反對一國兩制」，台灣的現況就是中華民國。（圖／記者陳玉攝）



針對王義川臉書「支持一國兩制」，沈智慧完全否認並表示，她和近百位台灣宗教團體代表，前往大陸參加「宗教文化交流」公益論壇活動，她受邀發表內容是台灣宗教向海外華人及華僑傳播宗教的歷程和作法，「完全沒提到一國兩制、更何況是支持一國兩制」，全程28分鐘都有錄影，並提到台灣多達10多次。

沈智慧強調，「一國兩制在香港顯然是失敗的，民主自由人權才是我們的價值觀，也是台灣的核心價值。我反對一國兩制，台灣的現況就是中華民國，中華民國有自己的憲法、國防和司法，一國兩制絕不可能在台灣行得通」。

▲王義川透過臉書回應，沈有無支持一國兩制，自己很清楚，她是學佛之人不可以說謊。（圖／翻攝自臉書）



而王義川也透過臉書發出6點回應，沈智慧有沒有在中國支持一國兩制，自己很清楚，沈是學佛之人，不可以說謊；沈今日記者會，中國有在關注，每一個字也都會留下歷史紀錄；最好的方法就是沈自己公布在中國播放的簡體字投影片；沈在台灣說「不支持一國兩制」，晚點再看中國政府怎麼回應；要不去跟中國媒體抗議澄清說「不支持一國兩制？」，及分享一段影片。