名嘴黃智賢喊「要把台灣帶回中國」　網友：快註銷國籍

▲黃智賢演講數度激動哽咽。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

名嘴黃智賢昨（16日）受邀前往中國參加第11屆海峽論壇開幕大會，她在論壇上表示，中國提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」，並且疾呼要把台灣帶回中國，這番言論引發網友怒火，紛紛要求蔡政府介入處置，要黃智賢別回來了。

黃智賢此次參與海峽論壇開幕活動，獲安排發表壓軸演說，她數度激動哽咽，讓在場人士數度回以熱烈掌聲。

黃智賢指出，兩岸分隔70年仍未統一，這是中華民族最大的痛，不要讓悲劇繼續下去，大陸、台灣聯合起來才有未來。她甚至認為，台灣不分黨派主張「維持現狀」是一步步走向邊緣化，但兩岸統一是必然，「我們14億中國人絕不會讓台獨有任何一絲的可能」。

黃智賢疾呼兩岸要坐下來談，「我們這一代要把台灣帶回家、帶回中國」，並提出一國兩制是「對台灣最大的尊重與體貼」，只是台灣根本不明白。

許多網友看完黃智賢言論，紛紛表示不可思議，認為黃到底有什麼資格代替台灣人發言，並要求蔡政府註銷黃智賢國籍，別再回來用健保、享用在台一切福利，痛批她舉動根本「精神分裂」。也有網友在臉書下方留言TAG黃智賢的哥哥、台南市長黃偉哲，要他「看看你妹」。



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