遭王義川指支持一國兩制　沈智慧喊告：如果他拿不出證據

記者陶本和／台北報導

國民黨立委沈智慧被桃園航空城公司董事長王義川指稱跟媒體人黃智賢赴中國大陸廈門參加「海峽論壇」，還表示自己支持一國兩制。對此，沈智慧17日特別舉行記者會反駁，她強調不會支持一國兩制，自己生在台灣、長在台灣，生是中華民國的人，死了還是中華民國的魂。對於王義川的指控，沈智慧表示，如果他拿不出證據，將會對他提出告訴。

王義川在臉書上貼出照片指稱，台灣選出立委、國會議員，跑去中國大陸說自己支持一國兩制，爭取上台報告，用簡體字製作投影片。由於此篇貼文引起各方議論，對此，沈智慧上午也出面進行說明。

沈智慧指出，這次行程沒有如王義川所說的支持一國兩制，現場有全程錄音錄影，如果王義川拿不出證據，將會對他提出毀謗告訴。同時，沈智慧也呼籲報導的相關媒體進行更正。

沈智慧表示，這次論壇並不是以個人名義參加，而是帶著近百人的宗教團體前往，因為大陸是無神論主義，這次是去表達宗教文化交流的重要，用的是「中華華夏文華交流協會理事長」名義參加大陸海峽論壇中的公益分論壇，而不是以「立法委員」身分。

沈智慧說，她堅決反對一國兩制，我們是中華民國，我們有自己的憲法、國防和司法，「一國兩制絕對走不通的，我們支持香港爭取民主自由」。任何時候都不會支持一國兩制，「沈智慧生在台灣、長在台灣；生是中華民國的人，死了還是中華民國的魂，我支持任何人追求民主自由，也肯定香港人民爭取民主自由。」

對於王義川的指控，沈智慧再次強調，如果他拿不出證據，就會提出告訴，不要到了選舉，就用這種不道德的手段移花接木、抹黑。

▼王義川指稱立委沈智慧在大陸海峽論壇提支持一國兩制。（圖／王義川臉書）



▲國民黨立委沈智慧。（圖／記者李毓康攝）

