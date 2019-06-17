婦罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌　陽大醫院團隊合作手術成功

▲罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌的林女，向陽大醫院表逹救命之恩。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

無家族癌症病史的66歲林姓婦人，是位不菸、不酒、不檳榔、作息正常平日也有運動習慣的家庭主婦，從沒想過癌症會悄悄找上自己，竟罹患多發性骨髓瘤、肺癌及乳癌，最後陽大醫院在血液、胸腔癌及乳癌3個團隊合力下，成功完成手術，林女與家人17日向院方表達對團隊的感謝，讓其病情得到穩定控制。

陽大醫院表示，林女因糖尿病、高血壓，定期於基層就醫規律追蹤慢性病治療，雖偶有「輕微胸悶」但覺得自己生活正常，身體硬朗的她，對於偶有的症狀不予理會，直至在定期的1次抽血檢驗中，發現到血液異常，經家人陪伴至陽大醫院腫瘤醫學中心主任王緯書之血液腫瘤科門診就醫，經詳細檢查後懷疑是多發性骨髓瘤。

院方隨即安排住院進行電腦斷層掃描和長骨一系列評估後即出院，出院後返診時，王王緯書發現林女士胸腔電腦斷層疑似影像有問題，請其至胸腔、乳房等次專科進一步檢查。

隔天，癌症診療個管師就主動出擊，以電話連繫並關心林女並立即安排林女同日掛胸腔內科與乳房外科，且全程陪伴林女及家屬前往胸腔內科主任張時杰與乳房外科主任陳慶耀，進一步專業諮詢與檢查。

影像初步診斷為疑似早期肺癌與早期乳癌，個管師請林女與先生返家後與子女們討論未來考慮接受進一步治療的院所，經由幾次的電話聯繫及林女與家人進行家庭會議後，決定於接受後續的治療。

在院方血液、胸腔癌及乳癌3個團隊及個管師的積極介入與多專科團隊會議討論後，轉介林女至胸腔外科主任蔡建和門診，也在個管師的橫向聯繫下，使林女在胸腔外科門診同時安排肺癌及乳癌的手術前評估準備，免去多科門診且多次就醫困擾。

並且協助安排跨團隊醫師於同日進行胸腔與乳房手術，由胸腔外科主任蔡建和進行胸腔鏡肺葉切除術Thoracoscopic Lobectomy後，馬上再由乳房外科主任陳慶耀接手進行乳房部分切除手術併前哨淋巴結摘除手術。

術後確診為第1期肺癌與第1期乳癌，並經由胸腔癌及乳癌團進行術後討論，替林女量身訂作適合的術後輔助性治療，目前治療的很成功且病情得到穩定控制。

陽大醫院院長楊純豪表示，院方目前已成立乳癌、肝癌暨膽管癌、泌尿道癌、消化道癌、胸腔癌、頭頸癌、婦癌、惡性血液腫瘤等8大「癌症多專科醫療團隊」，係結合外科、內科、放射腫瘤科等不同專長的醫師，並加入病理科以及放射科醫師，共同為病患診治，以達最好的療效，於2014年及2018年並通過癌症品質認證。

而該團隊每月開會2次，制定各式癌症診療指引，並經由多專科團隊會議的共同討論，為每一位癌症病患量身訂做「癌症治療計畫書」，設計最為妥適的治療計畫。

另林女在1個月內完整接受了3個跨團隊的診斷、治療專業服務，才能早期發現癌症，而且1次是3個癌症，透過個管師的橫向聯繫與安排，方讓其早期接受手術治療，也讓病情成功得到控制。

楊純豪說，陽大醫院已經通過衛生福利部認證，具備醫學中心級的癌症診療品質，讓宜蘭鄉親能就近得到醫學中心級的醫療服務，是值得信賴的癌症診療醫院！