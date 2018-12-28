「陽明銅管五重奏」　將宜蘭陽醫大廳變演藝廳

▲▼「陽明銅管五重奏」28日將陽醫大廳變演藝廳，在團員的醫師們巧手下，樂器確實是不輸給聽診器與手術刀。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

白色巨塔、樂聲響起！陽大醫院的大廳28日換裝成演藝廳，一場「歲末樂賞 午間音樂會」登場，這是一群熱愛音樂的醫師組成「陽明銅管五重奏」，拋開聽診器與手術刀來熱情演奏名曲，帶領大家享受管樂的悠揚旋律，探索音樂世界的豐沛情感及生命力。

當悠揚樂聲響起，熟悉的旋律，觸動了心靈，但，最令人感動的是眼前的畫面，將陽大醫院的大廳，在28日換裝成演藝廳的是「陽明銅管五重奏」，樂團是由一群熱愛音樂的醫師組成，都是來自陽明大學醫學系的校友，陽明沒有音樂系，但是一群熱愛音樂的學生，內心深處始終潛藏著跳躍的音符，因此，在學校成立了愛杏管弦樂團，讓音樂才華有了舒展舞台，即使已經披上白袍在醫療各領域服務20年後重拾樂器，希望能以學生時期對管樂的熱情，以音樂的共通語言，傳達對人性與生命的期待。

陽大醫院表示，該院專業醫療團隊為病患治療疾患、舒緩病痛，但更希望能兼顧病友身、心、靈的健康，因此，白色巨塔也可以多元變化成充滿藝術與人文氣息的美好空間，醫師也需要跳出嚴肅的專業框架，展現柔性的藝術才華，「陽明銅管五重奏」重拾音樂的熱情，將藝術與醫療結合，尤其回到母校的附設醫院演出更是別具意義，他們要將幸福、安祥與溫暖的樂章送到醫院的每一個角落，在醫師的巧手下樂器確實是不輸給聽診器與手術刀。

「陽明銅管五重奏」成員有張偉哲（小號，陽明第7屆，中和張偉哲眼科院長）、卓成吉（小號，陽明第13屆，基隆永吉牙醫診所院長）、郭文華（法國號，陽明第12屆，陽明大學教授／圖書館館長）、張致彰（長號，陽明第17屆，士林維美牙醫診所院長），與陳俊達（低音號，陽明第15屆，羅東博愛醫院腎臟科主任），並邀請長期致力於管樂教育與推廣之台灣小號協會彭國良會長（前台北市立交響樂團小號首席與台北銅管五重奏團長）一同蒞院演出。

28日演出之曲目包括：「小號志願軍」與「遊唱詩人奏鳴曲」是文藝復興名曲，也是管樂黃金時期的代表作；「龍貓」、「阿拉丁」與「小小世界」卡通、音樂劇「悲慘世界」是許多人熟悉的旋律，由管樂演奏別有一番風味；另外也用海螺與水管演奏軍樂隊名曲「雷神」，並串起「大象」、「小毛驢」、「造飛機」等兒歌，讓大家在樂音中找回美好的兒時記憶。