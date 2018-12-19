宜蘭陽大醫院新民院區　星光夜感恩情

▲▼陽大醫院19日傍晚，在宜蘭新民院區健康促進暨科技輔具中心前，由院長楊純豪啟動「星光夜 感恩情」點燈活動，要與永恆的星光共同守護蘭城、守護居民的健康。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

陽大醫院19日傍晚，在宜蘭新民院區健康促進暨科技輔具中心前，由院長楊純豪啟動「星光夜 感恩情」點燈活動，乘著星光亮起，院前老樹儼然化身成星光樹，揭起夜色垂幕，點亮新民、照亮舊城，就像座落在舊城區的大病院，歷經百年，風華依舊，與永恆的星光共同守護蘭城、守護居民的健康。

陽大醫院院長楊純豪說，該院新民院區座落在宜蘭市舊城區，清朝時期是葛瑪蘭支廳，日據時期是宜蘭大病院，隨著該院蘭陽院區的新建啟用，急重症難症醫療的轉移後，仍然肩負長期照護、整合醫療的任務，持續守護宜蘭人的健康。

隨著世代的變遷，新民院區猶如歷盡風霜的老嫗，但風華依舊，就算物換星移，永遠像是照亮星空最閃亮的那顆星，就像昔日的急診區，雖然已經卸下重裝備，但不是卸下任務，只是輕裝上場，用不同的模式，持續守護宜蘭人的健康，例如，昔日的急診室已經轉換角色成為健康促進與科技輔具照護中心，用運動增進體能取代焦慮張惶的腳步，促進健康提升生活品質，此外，新民院區也強化高齡、弱勢及慢性疾患的整合照護，提升長期照護服務能量，將持續在宜蘭建構社區健康促進及長期照護的體系，提供宜蘭縣長期照護資源不足地區民眾一個整體的照護網。

歲末年終正值感恩的時刻，在百年白色巨塔前一場浪漫的星光月夜將同時登場，新民院區護理之家住民及社區民眾也將一起共聚老樹下聆聽老歌，步入時光銀河中，尤其，護理之家住民更是讓熟悉的旋律帶領他們再次開懷重溫曾經擁有的時光。

楊純豪表示，「變老」是每一個人都無法克服也都必須經歷，所以，銀髮是要用更多愛與關懷來守護的，而「星光夜 感恩情」啟動點燈儀式，乘著星光亮起，院前老樹儼然化身成星光樹，揭起夜色垂幕，點亮新民、照亮舊城，一樣的月光，不同的時空，風華老嫗永恆守護。