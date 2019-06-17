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連勝文談總統初選　「沒有非誰不支持」2020團結才是重點

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▲連勝文談總統初選　「沒有非誰不支持」2020團結才是重點。（圖／記者陳凱力攝）

霹靂舞協會理事長連勝文與KGB團員拜會新竹市議會議長許修睿。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

連勝文今（17）日帶著即將前往美國及南京參加街舞比賽的選手，至新竹市議會感謝議長許修睿及遠東巨城的大力支持。連勝文也回應對於「反送中」、「國民黨總統初選」的看法，他強調，沒有非誰不支持，真正的重點，仍擺在2020的團結。

國民黨中央委員連勝文與KGB團員及教練，今日拜會新竹市議會議長許修睿，連勝文身為中華民國霹靂舞協會理事長，也特別支持相關活動。他說，2018年世界級比賽中，只有十二支隊伍獲得最終的法國參賽權，而中華隊是其中一隊，更獲得前四強及個人賽第四名，2018年青年奧運也將街舞納入比賽項目。他認為，一旦國際奧會將街舞納入正式比賽項目，以台灣街舞、霹靂舞的實力，若是政府與民間，願意投入更多的資源與關注，絕對有機會在奧運中，為台灣拿下一面奧運獎牌。

▲連勝文談總統初選　「沒有非誰不支持」2020團結才是重點。（圖／記者陳凱力攝）

議長許修睿表示，街舞運動在新竹市已有二十多年的歷史，過去就經常協助新竹街舞協會舉辦活動，未來也會繼續支持街舞運動，希望新竹市街舞活動也能成為新竹市的地方特色。

新竹市街舞代表KGB負責人林俊含，即將帶領台灣代表隊參加2019南京舉辦的世界街舞錦標賽和八月份參加美國鳳凰城舉辦的HHI世界決賽，由於賽事都必須由選手自行負擔旅費及訓練費用，這對選手們來說是非常沉重的負擔，他也希望各界能多關注這些選手，多多給予支持及贊助。

▲連勝文談總統初選　「沒有非誰不支持」2020團結才是重點。（圖／記者陳凱力攝）

記者會後，連勝文也回應媒體提問「反送中」的看法。他表示，自己在香港住多年，不管是香港政府還是中國當中都有許多聰明的人，在不好的時機做這樣的事情，對於香港或是兩岸關係都有負面衝擊，相信這些聰明的朋友們心裡都很清楚。他說，利弊得失之間，不管是對香港人民或是大陸官員，都有很深刻的體驗。

而國民黨總統初選部分，連勝文也表示，朋友中沒有非誰不支持的情況，因為大家都知道真正的重點要在明年一月團結一致，才有可能改變台灣現在的困難情況，才有可能透過大選扭轉台灣的未來，所以比較在意的是如何在初選之後，能夠共同努力。

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關鍵字：國民黨,2020總統大選,連勝文,新竹市議會,許修睿

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