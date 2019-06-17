影／緊牽郭台銘的手！曝曾馨瑩「3個小細節」超貼心...甜笑：我願意站出來

記者林姸君／綜合報導

國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘17日合體夫人曾馨瑩到南投參訪，此次也是曾馨瑩第一次首度公開陪跑初選行程。面對鏡頭她始終保持微笑，對先生的發言總是頻頻點頭支持、熱烈鼓掌，以行動展現支持超貼心，「今天先生需要我，只要我能做到，對的事情我都願意站出來，會尊重他、陪伴他。」

▲夫妻2人非常恩愛。（圖／郭台銘競選辦公室）



郭台銘17日在南投趴趴走，曾因反對參選而「離家出走」的夫人曾馨瑩也公開陪跑行程，2人全程手牽手，周圍冒出粉紅泡泡，閃瞎眾人。第一站就回到曾馨瑩的母校中興國中，也到到郭台銘曾捐款5000萬元興建的棒球場看小球員們。

聯訪時談起從反對到支持的轉變，曾馨瑩說，「身為一個太太的角色一定會反對，畢竟這是條艱辛的路，看先生每天不眠不休、堅定與用心要做，天天開會到三更半夜，每天等不到他回來，經過這段時間我覺得我被感動了。」

▲會後聯訪，郭台銘請媒體朋友「不要嚇妻子」，大家全笑翻。（圖／ETtoday攝影中心）



而從小細節其實也能發現曾馨瑩已經改變想法、力挺丈夫參選，包括當郭台銘提到要提升地方經濟，讓年輕人可以回家鄉工作、喊話拉票「支持選上總統」，皆報以微笑，熱烈鼓掌給予支持。想必郭台銘有了最佳助選員曾馨瑩的加油打氣，之後更有力量專注投入於激烈選舉中。

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