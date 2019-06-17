曾馨瑩回娘家哭了2次！郭台銘自責「沒保護好她」...霸氣護妻：箭射我這

地方中心／南投報導

國民黨總統初選候選人、鴻海董事長郭台銘是南投的女婿，17日合體夫人曾馨瑩到南投參訪；期間曾馨瑩深受致詞感動哭了2次，備受關注。對此郭台銘自責，「這次我沒保護好她。」

▲郭台銘向媒體拜託，不要嚇到老婆。（圖／ETtoday攝影中心，下同）



曾馨瑩表示，剛覺得太感動了，眼淚掉下來就控制不了。談起從反對到支持的轉變，曾馨瑩說，「身為一個太太的角色一定會反對，畢竟這是條艱辛的路，看先生每天不眠不休、堅定與用心要做，天天開會到三更半夜，每天等不到他回來，經過這段時間我覺得我被感動了。」

曾馨瑩指出，「不敢講什麼夫人牌，但今天先生需要我，只要我能做到，對的事情我都願意站出來，會尊重他、陪伴他。」

▲夫妻合體出席活動，十分恩愛。



而郭台銘則心疼表示，太太一直不願意拋頭露面，原因就是這樣，而且她也不擅於和媒體、外界接觸，「太太希望我把她保護好，但這次我沒保護好（哭的樣子被拍到）。」

後來當記者向曾馨瑩詢問較尖銳的問題，郭台銘立馬霸氣護妻，「射箭射我這邊來，你不要嚇她，讓我保護一下。」讓大家瞬間哄堂大笑，現場充滿粉紅泡泡，超閃。

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