韓國瑜民調下滑　朱立倫：藍軍主將受傷都不是好事

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨初選互打情勢嚴重，參與初選的前新北市長朱立倫17日表示，選舉過程中，他堅持不靠耍嘴皮，始終腳踏實地、實實在在做事，他也呼籲，黨內已進入初選，那就公公平平的初選；各陣營不要在過程中製造任何的衝突與意外，這才是唯一勝選的機會，藍軍一定要團結在一起，任何主將受傷，任何藍軍的民調往下降，都不是好事。

朱立倫凌晨四點從台北出發，一早來到雲林縣台西鄉，與當地漁民一起下魚塭採收文蛤，並聽取漁民對於收成大幅下降以及環境污染的心聲。這是朱立倫繼大甲媽祖遶境途經雲林後，短期內再度前往雲林拜會鄉親。上午在當地里長與村長的陪同下，赴魚塭與漁民交換意見，並實際參與日常工作，感受漁民的辛勞。

隨後，朱立倫在縣長張麗善的陪同下，前往西螺鎮福興宮參與敬老眼鏡推廣記者會，他指出，這項免費老花眼鏡的政策首創於他擔任新北市長時，當時推動成果非常成功，且都是用社會的資源與愛心，完全沒有使用到任何公務預算，至今至少已造福十多萬的長輩。

朱立倫表示，非常高興能將這個好的政策，透過國民黨籍縣市首長的協助，推廣到全台。上週宜蘭正式推出後，今天又來到雲林縣推廣，並代表無名氏捐贈萬付老花眼鏡給雲林縣的長輩，未來也希望他提出的好政策，都能夠推廣到全台。

對於高雄市長韓國瑜的支持者喊出停止總統初選，直接徵召韓國瑜，朱立倫回應，早在三月的時候就講過，要徵召就大大方方的徵召，否則就公公平平的初選，現在都已經進入初選了，那就公公平平的初選；過程當中，大家能夠和氣、相互鼓勵，最後所有的支持者團結支持藍軍，不要在過程中在製造任何的衝突與意外，這才是唯一勝選的機會。

對於媒體提到韓市長民調往下降，朱立倫則再次提醒，藍軍一定要團結在一起，任何主將受傷，任何藍軍的民調往下降，都不是好事。

對於台北市長柯文哲指總統蔡英文與鴻海董事長郭台銘是兩大金牛，朱立倫表示，「柯市長的嘴向來是很毒的啦」，但他還是強調，選舉本身要靠腳踏實地，實實在在做事，靠好的政見，而不是耍嘴皮，也不是鋪天蓋地的廣告。他在各地受到民眾的支持，就是因為他做實事，是一股穩定的力量，肯定的聲音很多，沒有所謂邊緣化的問題。