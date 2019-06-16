影／反送中遊行「黑衣人」湧現　擠滿維園2個足球場

大陸中心／綜合報導

《逃犯條例》修訂在香港引起社會爭議，雖港府決定暫緩修例，民陣仍於今（16）日舉行「反送中」遊行。現場人士直擊，從中午開始，已經不斷有身穿黑衣的民眾出現在維園的集合點，人數已經擠滿2個足球場。

▲香港民陣於今（16）日舉行「反送中」遊行。（圖／翻攝自《東森新聞》）

中午12點多開始，港島、九龍及新界陸續湧現身穿黑衫的市民，有長者也有年輕人。各區的公車站，都排滿長長的黑衣人龍。部份黑衣人手持「問責槍擊、撤回控罪」、「學生沒有暴動」等標語，參加遊行，至下午2點在維園已經擠滿2個足球場。

因人數太多，港鐵更在下午2時宣佈， 因乘客較多，已在油塘、旺角、香港，以及港島綫的天後和銅鑼灣等車站實施人流管理措施。有消息指出，今天的遊行人數或可能再次破百萬。

▲香港民陣於今（16）日舉行「反送中」遊行。（圖／民眾提供）

許多準備參加示威的年輕人特地整理「必備用具」清單，也有人在網上呼籲民眾隨身攜帶以保安全。這些「必備用具」包括：安全帽、護目鏡、口罩、礦泉水、雨傘、雨衣、醫用繃帶等。

港民陣今日下午約2點30分舉辦大遊行，表示遊行訴求只有3點，「譴責警方暴力鎮壓市民，撤回逃犯條例修訂及林鄭月娥必須下台」。

▲香港民陣於今（16）日舉行「反送中」遊行。（圖／民眾提供）