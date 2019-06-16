聲援反送中　竹市時力、民進黨火車站前相距百米開講

▲民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝在護城河畔發起聲援反送中活動。（圖／記者陳凱力攝）



記者陳凱力／新竹報導

香港民眾近日上街頭反對港府強推修《逃犯條例》（又稱為《引渡條例》、《送中條例》），這場民主抗爭事件，也引起全球的高度關注，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝與時代力量立委參選人高鈺婷，都不約而同的在16日發起聲援香港的活動。

鄭宏輝在護城河廣場號召「我在新竹 我挺香港」活動，與民進黨中央黨部反送中聲援同步行動。鄭宏輝說，慎思「今日香港，希望不會是明日台灣」，台灣人更要團結為自由民主一起奮鬥。鄭宏輝表示，《逃犯條例》修法後所影響的，是所有在港人士，換言之，只要台灣人在港轉機、過境、求學、工作，都有可能被申請為罪犯，香港所面臨沒有自由、沒有選擇空間的處境感到痛心，鄭宏輝說，一國兩制不可行，台灣絕對不能接受這樣的情勢發生，希望透過這次活動，要喚起台灣人民團結意識，僅管現在國際局勢的不利，也要全力捍衛台灣主權。

▲鄭宏輝說，慎思「今日香港，希望不會是明日台灣」，台灣人更要團結為自由民主一起奮鬥。（圖／記者陳凱力攝）





▲高鈺婷（左）與時力竹市議員蔡惠婷（右）在火車站前宣講支持香港反送中活動。（圖／記者陳凱力攝）

距離護城河畔約100公尺外的火車站前，時代力量新竹市立委參選人也與時代力量議員等人在站前舉牌「616反送中護民主」宣講活動，高鈺婷日前也在臉書表示，15日各大新聞台已經報導，香港行政長官林鄭月娥召開記者會，宣布「暫緩」逃犯條例的修正。為什麼香港人還要上街？原因非常簡單，這是「暫緩」，不是「撤回」，港府一天不認錯，將草案撤回，就隨時有可能重啟二讀，對於香港民間人權陣線 Civil Human Rights Front 提出五項明確訴求，高鈺婷也以「堅定支持」表示認同，活動中，時代力量黨員及支持者也在火車站發送傳單，不少民眾也停下腳步，默默支持行動。