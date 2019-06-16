港府暫緩條例　港大專院校號召17日「三罷」提4訴求批：以拖待變

▲香港反送中。（圖／記者吳奕靖攝）



政治中心／綜合報導

香港政府雖於15日宣佈「暫緩」修訂《逃犯條例》，但香港民間人權陣線（民陣）仍於16日舉行大規模遊行。對此，香港恆生大學發言人李翔鵠16日表示，特首林鄭月娥暫緩修例是「以拖待變」，想用時間使市民遺忘，然而「暫緩」和「撤回」修例是截然不同。此外，學生會還說，「若政府沒有合理交代和回應，或會延長行動。」

據香港電台報導，中大、浸大、理大、教大、恆大和演藝學院學生會，號召17日舉行「三罷行動」（罷課、罷工和罷市）。中文大學學生會發言人陳偉霖指出，希望藉由這次行動達到4個目的，一是政府完全「撤回」條例；二是特首收回12日定性「暴亂」的說法；三是要求港警和港府對於警察濫權和毆打人民等公開交代；四是要求政府停止追究這星期的任何罪行。

▲不滿《逃犯條例》暫緩修訂而非撤回，香港民陣16日發動遊行。（圖／美聯社）



另一方面，香港民陣向警方申請16日下午約2點30分舉辦大遊行，地點為維園到香港政府總部，申請了六線道寬的馬路。民陣召集人岑子傑表示，遊行訴求只有3點，「譴責警方暴力鎮壓市民，撤回逃犯條例修訂及林鄭月娥必須下台」。據現場人士直擊，從中午開始，已經不斷有身穿黑衣的民眾出現在維園的集合點，人數已經擠滿2個足球場。

而民陣原訂於17日推動的「三罷行動」將暫緩。他們表示，「由於立法會星期一不會有會議，當日不會發起三罷行動，但若政府再次推動修例，就會發起號召。」

▲616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）