北京支持暫緩修例聽取意見　人民日報：反對外部勢力干預港務

▲ 香港民陣於16日舉行「反送中」遊行。（圖／香港民主黨翠樂區主任盧俊宇提供）



大陸中心／綜合報導

香港特首林鄭月娥15日宣布暫緩修訂《逃犯條例》後，港澳辦、中聯辦、大陸外交部同一天也先後發表聲明表示「支持、尊重和理解港府暫緩修例。」對此，大陸官媒《人民日報》15日也發表文章指出，「香港事務純屬中國內政，任何國家和任何外部組織、個人都無權干預。」

文章說，中央政府支持行政長官和特區政府依法施政，鼓勵香港社會各界發揚尊重法治、理性溝通的優良傳統。然而從完善香港法律制度、全面準確實施「一國兩制」的全局出發，中央堅定支持特區有關修例工作，同時也支持特區政府暫緩審議「修例」並進一步聽取意見的決定。

▲香港特首林鄭月娥宣布暫緩《逃犯條例》修法，重新聽取各界意見。（圖／記者曾俊豪攝）



「作為特區和特區政府的『雙首長』，行政長官是香港貫徹落實『一國兩制』方針政策和基本法的第一責任人。」文章表示，因此，「中央政府鼓勵香港社會各界發揚尊重法治、包容共濟、理性溝通、維護秩序的優良傳統，以國家的根本利益和香港的整體利益、長遠利益為依歸，求同存異，在愛國愛港旗幟下實現最廣泛的團結，不斷鞏固社會和諧穩定。」

文章更強調，最近一段時間，一些國家頻頻就特區政府推進修例說三道四，橫加干預，「我們敦促有關各方立即停止以任何形式干預香港事務，不做任何損害香港繁榮穩定的事。」最後，文章稱，「相信經過特區政府努力工作和社會各界的理性討論，香港社會一定能夠消除疑慮，達成共識，共同維護香港在國際社會的良好法治形象。」

▼ 香港民陣於16日舉行「反送中」遊行 。（圖／民眾提供）

