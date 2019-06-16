影／10萬元沒了！再20天採收…大雨沖毀高麗菜園　他陷低潮怨：誰來心疼我們

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連日鋒面造成的大雨讓農民有苦難言！一名種植高麗菜的網友在臉書抱怨，原本作物再20天就能採收了，但這幾天的雨就這樣摧毀菜園，讓他損失10萬元，「菜價高也是被盤商剝削，菜價低時還要被砲轟說搶種活該，像這種爛整園的菜有誰來心疼我們？」網友紛紛同情留言，「加油」、「農民真的很辛苦」、「不要氣餒，感謝有你們。」

▲原PO在園裡辛苦種植的高麗菜因連日大雨毀於一旦。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，之前高麗菜被小偷摘走，這次好不容易再20天就是採收期了，幾個月的付出卻遇到連續幾天無情的大雨肆虐，「老天爺真的好狠，10萬就這樣飛走了。」

「當大家抱怨菜價高漲的時候，有沒有想過農民真的有賺到錢嗎」，原PO無奈表示，即便菜價上漲的時候，農民也沒有多賺，而是遭到盤商剝削，到了菜價低時，又要被砲轟說一窩蜂搶種是活該，「像這種爛整園的菜有誰來心疼我們」？

▲身為原PO的農民因生計被阻而陷入低潮。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

原PO希望大家都能珍惜盤中飧，因為餐桌上的菜全都是農人在太陽底下辛苦種植而成的，「這幾天真的難過到低潮了」。網友紛紛留言鼓勵原PO，「加油，農民真的很辛苦」、「謝謝你們讓我們還有菜吃」、「所以我很堅持全家人都不可以浪費食物，浪費農人的辛勞付出，感謝有你們。」

部分網友也分享類似經驗，「農民賺不到錢，都被盤商賺走了（農家小孩心聲）」、「之前我爸對農業有興趣也曾經蓋溫室種東西，天氣不好，農作物就長不好，連政府也不照顧農民。」

根據行政院農委會《農業知識入口網》，高麗菜一般夏播時間為3到4月，當播種一個月「定植（除去砍伐及死亡因素而不再移動者）」後，需要60到85天的成長期才能進行採收。