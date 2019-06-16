香港16日「反送中」遊行照常舉行　民陣：林鄭月娥下台

▲香港反送中，群眾唱起 「心哈利路亞」。（圖／記者吳奕靖攝）

大陸中心／綜合報導

香港政府昨日宣佈「暫緩修法」，仍有部份民眾並不買帳。香港民間人權陣線（民陣）今（16）日下午照常上街遊行，將提出「林鄭月娥下台」、「撤回逃犯條例修訂」等3點訴求。全世界都在關注下午將有多少香港人會上街？

香港民陣向警方申請今日下午約2點30分舉辦大遊行，地點為維園到香港政府總部，申請了六線道寬的馬路。民陣召集人岑子傑表示，遊行訴求只有3點，「譴責警方暴力鎮壓市民，撤回逃犯條例修訂及林鄭月娥必須下台」。

不過，民陣原計畫在17日推動的「三罷活動」（罷工、罷課、罷教）暫時擱置。民陣表示，「由於立法會星期一不會有會議，當日不會發起三罷行動」；「一旦政府再次在立法會推動修例，他們才會發動三罷。」

香港特首林鄭月娥昨日在記者會上宣佈暫緩修訂逃犯條例，她稱北京中央一如以往支持她。但《路透社》報導引述北京一名經常接觸高層官員的消息人士稱，「北京方面認為特區政府事件處理得很差，非常質疑林鄭月娥的能力」。

▲香港反送中，民眾看林鄭月娥的宣布情況。（圖／記者吳奕靖攝）

香港特區政府決定暫緩修訂《逃犯條例》的審議工作後，中聯辦今早約見多名現任及前任港區人大代表及全國政協委員。到場的包括譚耀宗、範徐麗泰、譚惠珠、陳永棋、陳馮富珍、林順潮、邱達昌及劉炳章等。

中聯辦負責人15日稱，堅決反對外部勢力干預香港事務，強烈譴責少數人的激進暴力行為，堅定支持香港警方依法維護香港法治、社會安定和市民權益，相信香港社會一定能夠通過理性討論，準確理解修例內容，廣泛凝聚社會共識，為維護香港的法治形象而共同努力。

此前，103萬香港市民9日上街反對《逃犯條例》修法，當時港府仍堅持恢復二讀，直至香港市民12日包圍立法會示威，和警方發生激烈衝突後，港府為避免衝突升溫，決定暫緩修法。