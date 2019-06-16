南投玉門關民宿大火！「整排小木屋」陷入火海　驚人烈焰衝天

▲南投玉門關民宿發生大火，整排小木屋陷入火海嚇壞遊客。（圖／翻攝自臉書「埔里人通通加近來」）

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣埔里鎮、國姓鄉交界的玉門關風景點15日晚間有民宿發生火災，因為起火的是木造建築導致火勢蔓延迅速，總計有5間小木屋被大火燒毀。南投縣消防局獲報後立刻派人灌救，並於晚間8時許成功控制火勢，所幸工作人員及時疏散民眾，因此火災沒有造成任何人員傷亡，詳細起火原因仍待進一步調查。

根據了解，國姓鄉北山村種瓜巷、玉門關風景區附近一間農場民宿15日晚間5時30分發生火警，獨棟小木屋區突然冒出濃煙大火且火勢蔓延迅速。南投縣消防局接獲報案後，立刻出動埔里、國姓兩地的消防分隊，動員多輛水廂車、消防人力前往灌救。

▲消防人員初步懷疑是電線走火釀災。（圖／翻攝自臉書「埔里人通通加近來」）

消防人員表示，因為起火點位在小木屋區，導致火勢一發不可收拾，幾乎整排小木屋陷入火海，不過幸好火警發現較早，業者及時進行人員疏散，因此沒有造成任何人傷亡，最後計有5間小木屋被燒毀，初步懷疑是電線走火釀災，詳細起火原因仍待進一步調查。

民宿業者則表示，因為現在的天氣漸漸轉熱，考量到晚上會有旅客住宿，他們才派人測試冷氣功能是否正常，沒想到中途卻突然聽見「啪」的聲響，隨後就發現木屋已經開始燃燒，因此懷疑是電線走火造成。