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南投縣長得獎學生466人頒獎典禮　家長比孩子還開心

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▲南投縣長林明溱為466位獲得縣長獎的同學頒獎。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱15日上午為466位獲得縣長獎的同學頒獎。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣長林明溱15日上午，為南投縣獲得縣長獎的466位大專、高中及國中小應屆畢業生，在縣政府大禮堂頒獎。林明溱贈送畢業生由李轂摩大師題字的「學行俱優」悠遊卡，祝福學生鵬程萬里、一路暢行。許多家長也陪同孩子上台領獎，分享孩子的喜悅，不過倒是有些同學則是酷酷的，家長顯得比孩子還要開心，形成有趣畫面。

▲許多家長也陪同孩子上台領獎。

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▲許多家長也陪同孩子上台領獎，顯得比孩子開心許多。

頒獎典禮由光華國小的「畢業2人行」相聲表演揭開序幕，隨後林明溱逐一頒發「學行俱優」悠遊卡給獲獎學生，並合影留念，儀式簡單隆重。中場休息時，馬彼得校長也帶領信義鄉台灣原聲童聲合唱團演出，以天籟之音為與會學生獻上祝福，贏得熱烈掌聲。

▲台灣原聲童聲合唱團演唱布農族天籟之音，為畢業生獻上祝福。

▲台灣原聲童聲合唱團演唱布農族天籟之音，為畢業生獻上祝福。

林明溱說，今年應屆畢業生齊聚一堂接受頒獎表揚，留下美好的回憶，這些畢業生品學兼優，用心向學的精神堪為學弟妹楷模，希望下一個階段能繼續努力，認真學習，獲得更好的成績，「期許大家志氣要比玉山高，眼光要比濁水遠，品格要比明潭美，將來都能成為南投縣的菁英，國家的優秀人才」。

獲得2019總統教育獎的草屯國中翁杏瑤表示，很高興能獲得縣長獎，感謝家人及老師、教練的支持與指導，也要感謝草屯國中和隊友的支持，因為這個大家庭裡，她才能安心學習、成長，幫助她克服失落低潮，全心追求自己的目標，才能在國中階段最後1年全中運挑戰自己，完成角力3連霸的目標，並獲得總統教育獎及縣長獎殊榮。

縣長獎大學和高中職各校只取1人，國中小學則是各班1人，而去年縣長獎得獎人數有486人、今年則只有466人，可看出學生人數正逐漸減少，導致班級數也減少的隱憂。教育處副處長王淑玲表示，新生人數減少是全國趨勢，林明溱縣長也持續努力引進企業投資以及規劃青年住宅，希望南投年輕人能在家鄉成家立業，減緩人口流失。

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關鍵字：南投,縣長獎

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