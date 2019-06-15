九天民俗技藝團磅礡擂鼓撼魚池　民眾大呼「太過癮了！」

▲九天民俗技藝團14日在南投縣魚池國小演出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「今天第一次見識到什麼叫做雷鼓喧天、驚心動魄，太過癮了！」九天民俗技藝團14日到南投縣魚池國小演出，雖然近來南投大雨不斷，仍不減鄉親對九天民俗技藝團演出的期待，學校活動中心擠進1400多名鄉親進場，兩旁也站滿人潮，顯示九天魅力無窮。15日晚間7時九天將在中寮國中演出，繼續為民眾帶來民俗技藝的無窮魅力。

▲精彩的表演吸引超過1400人擠爆魚池國小活動中心。

立委蔡培慧邀請紙風車、RC文化藝術基金會共同發起「阿慧相揪‧藝起逗鬧熱─紙風車藝術卡車開到南投」5場巡演活動，迄今已完成三場表演，獲得在地鄉親廣大支持，所到之處場場爆滿，14日九天民俗技藝團到魚池國小表演，蔡培慧也親自上場與九天共同擊鼓，精彩演出獲得觀眾如雷掌聲。

蔡培慧說，九天團長一知道要來她的家鄉，二話不說搬出大陣仗，演出的「廟會狂響」融合氣勢磅礡的鼓曲和電音，兩尊將爺率領著家將及福祿壽大型神偶，隨著不同的編曲層次變化陣腳，將現場氣氛帶到最高潮，台下民眾的尖叫聲不絕如縷，HIGH翻整個魚池國小。

▲▼ 民俗技藝的無窮魅力展現淋漓盡致。

九天民俗技藝團將台灣獨特的陣頭文化轉化成為劇場表演藝術，以九天的故事題材更曾搬上大銀幕，電影「陣頭」國片演繹庶民語言及台灣民間文化，更成立二軍來培養更多愛好陣頭文化及鼓樂藝術的年輕人。蔡培慧表示，有許多年輕的學生從小就特別喜歡國樂、武術或是參與陣頭，九天民俗技藝提供這些年輕朋友在培養興趣時，有更多發展的選擇。