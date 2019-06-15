　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

九天民俗技藝團磅礡擂鼓撼魚池　民眾大呼「太過癮了！」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲九天民俗技藝團14日在南投縣魚池國小演出。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「今天第一次見識到什麼叫做雷鼓喧天、驚心動魄，太過癮了！」九天民俗技藝團14日到南投縣魚池國小演出，雖然近來南投大雨不斷，仍不減鄉親對九天民俗技藝團演出的期待，學校活動中心擠進1400多名鄉親進場，兩旁也站滿人潮，顯示九天魅力無窮。15日晚間7時九天將在中寮國中演出，繼續為民眾帶來民俗技藝的無窮魅力。

▲精彩的表演吸引超過1400人擠爆魚池國小活動中心。

▲精彩的表演吸引超過1400人擠爆魚池國小活動中心。

立委蔡培慧邀請紙風車、RC文化藝術基金會共同發起「阿慧相揪‧藝起逗鬧熱─紙風車藝術卡車開到南投」5場巡演活動，迄今已完成三場表演，獲得在地鄉親廣大支持，所到之處場場爆滿，14日九天民俗技藝團到魚池國小表演，蔡培慧也親自上場與九天共同擊鼓，精彩演出獲得觀眾如雷掌聲。

蔡培慧說，九天團長一知道要來她的家鄉，二話不說搬出大陣仗，演出的「廟會狂響」融合氣勢磅礡的鼓曲和電音，兩尊將爺率領著家將及福祿壽大型神偶，隨著不同的編曲層次變化陣腳，將現場氣氛帶到最高潮，台下民眾的尖叫聲不絕如縷，HIGH翻整個魚池國小。

▲民俗技藝的無窮魅力展現淋漓盡致。

▲▼ 民俗技藝的無窮魅力展現淋漓盡致。

▲民俗技藝的無窮魅力展現淋漓盡致。

九天民俗技藝團將台灣獨特的陣頭文化轉化成為劇場表演藝術，以九天的故事題材更曾搬上大銀幕，電影「陣頭」國片演繹庶民語言及台灣民間文化，更成立二軍來培養更多愛好陣頭文化及鼓樂藝術的年輕人。蔡培慧表示，有許多年輕的學生從小就特別喜歡國樂、武術或是參與陣頭，九天民俗技藝提供這些年輕朋友在培養興趣時，有更多發展的選擇。

ET快訊
韓國瑜大進場！12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

關鍵字：南投,魚池,九天民俗技藝團

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

九天民俗技藝團磅礡擂鼓撼魚池　民眾大呼「太過癮了！」

南榮國中語文教育深耕有成 勇奪潮州區金牌數及獎牌數第一

桃園農田水利會慶100週年 近千水利騎兵欣賞水圳埤塘風光

台南市慶祝警察　黃偉哲期望警民同心共創府城榮景

警察節響應海洋環境保護　金山分局長陳永昌率隊挽袖萬里淨灘

社會局長葉壽山辭官返屏東參選　韓國瑜贈「莫忘世上苦人多」

快訊／維多利亞家長會緊急聲明　畢業典禮「臨時改地點」到劍湖山！

男子跳橋尋短　人摔在岸邊沙洲撿回一命

食藥署高市查獲過期蛋黃粉健康食品　台南市衛生局查封近20萬包

海巡署南部分署第11岸巡隊淨灘　維護美麗藍海

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

虎斑汪雙眼發亮鎖定前方麵包 漏接瞬間完美詮釋「懊悔神情」

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

大S走到一半遭潑水　范曉萱緊急衝出保護..超級兇

散步遇寵物豬！二哈激動狂飛撲　掙扎伸腳腳...網歪樓：是培根！

大S被汪小菲1句話惹毛「1週減肥10kg」！　老公出差回家：你生重病

九天民俗技藝團磅礡擂鼓撼魚池　民眾大呼「太過癮了！」

南榮國中語文教育深耕有成 勇奪潮州區金牌數及獎牌數第一

桃園農田水利會慶100週年 近千水利騎兵欣賞水圳埤塘風光

台南市慶祝警察　黃偉哲期望警民同心共創府城榮景

警察節響應海洋環境保護　金山分局長陳永昌率隊挽袖萬里淨灘

社會局長葉壽山辭官返屏東參選　韓國瑜贈「莫忘世上苦人多」

快訊／維多利亞家長會緊急聲明　畢業典禮「臨時改地點」到劍湖山！

男子跳橋尋短　人摔在岸邊沙洲撿回一命

食藥署高市查獲過期蛋黃粉健康食品　台南市衛生局查封近20萬包

海巡署南部分署第11岸巡隊淨灘　維護美麗藍海

從花蓮挺到雲林　謝龍介場場出席站台韓國瑜：他現在很危險

華南青少棒／莊欽仰首度先發就奪勝　澎湖首參賽闖6強

射箭世錦賽／複合弓女團229比224　力壓美國奪金！

135年來首位女校長！　53歲指揮官接管美國海軍戰爭學院

福斯集團「電動小車3兄弟」到齊！Seat Mii Electric亮相

四葉草談假面閨蜜：我沒朋友！　穩交子閎羞認「嚮往家庭」

快訊／韓國瑜大進場！150名旗手開道　12萬韓粉「眼眶全濕」高喊：總統好

《玩具總動員4》內部文件曝光！「胡迪ＯＯＯ不能說」惹火他

大齡單身更有魅力！姊姊們掌握5要點　提高含「金」量

暴龍奪冠多倫多全城激昂！　Roots也瘋狂祭出「限時7折」

地方熱門新聞

即／維多利亞緊急聲明　畢典改到..

男子跳橋尋短　人摔在沙洲撿一命

青春專案聯合稽查　屏警結合「第..

食藥署查獲過期健康食品　查封近..

秋行軍蟲入侵台南　將進行撲殺銷..

致死率30％！屏東確診首例日本..

慶警察節分局長率隊挽袖淨灘

社會局長葉壽山辭官返屏東參選

出任蔡英文副手？　鄭文燦：沒想..

小倆口辦離婚妻默默掉淚　戶所櫃..

台南新營鹽酸外洩　民眾不適

苗民宅圍牆倒塌　疑水溝工程釀禍

海巡岸巡隊淨灘　維護美麗藍海

台南市義消總隊長交接　企業捐贈..

更多熱門

相關新聞

老人運動預告會　阿公阿嬤親上陣走秀

華山基金會14日下午在南投縣政府舉辦「愛老人動起來」運動會舉行號召記者會，運動會將由南投各地區觀光名產為主題，並由長輩扮裝參加；集集鎮長陳紀衡扮裝「茶伯」出席記者會現場，邀請獨居老人走向戶外、迎接健康人生。運動會將於29日在鹿谷國中活動中心舉行。

南投縣仁愛鄉忠勇橋路面塌陷

互新三酸產業新品發表　青梅、楊梅引人胃口大開

仁愛分局警穿新制服、原住民服登合歡山

南投北港溪溫泉區榮獲全台溫泉區最佳CP值獎第1名

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

Grace溫柔喊話「最重要的人」整晚沒睡

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

獨／阿翔「道歉簡訊曝光」謝忻淪犧牲品

T妹：演藝圈2夫妻「螢幕曬愛私下酒店玩」

阿翔甜喊老婆暱稱…「謝忻也取同一個」！

好市多減肥神品一瓶17元！狂客掃貨

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

謝忻「偷偷思念」阿翔哭了：我要跟社會大眾道歉

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全露

韓國瑜「用熱氣球解決雙北塞車」　李佳芬讚浪漫

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

更多

最夯影音

更多

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面